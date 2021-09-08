На кожен день: Ешлі Грем показала, як носити твідовий піджак цієї осені

Ешлі одягла на зйомку джинси з високою посадкою, худі з "рокерським" принтом, піджак з твіду і такий же капелюшок. Таке поєднання осінньої класики з підлітковими бунтарськими речами зробили образ незвичайним, невимушеним і комфортним. Здається, модель не змогла визначитися і вирішила зробити мікс. Що ж, вийшло відмінно! Такий варіант підійде на кожен день, коли немає часу (або бажання) підбирати всі елементи образу.

Ешлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Також раніше ми писали, який образ Ешлі підібрала собі для тренувань. Пишнотіла американська модель вважає, що вагітність спорту не перешкода. А тому навіть незадовго до пологів приділяє час спорту і йоги. Якщо в розкладі Ешлі є хвилинка, вона тут же відправляється на килимок. Беремо приклад!