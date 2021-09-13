Кейп и халат: стилист показала, какое пальто в тренде осенью 2021

Тренды моделей для пальто на осенью 2021 - самые разнообразные, так что стоит поискать то самое, которое по любви, а не идти за трендами напролом. Но все равно обратите внимание на модели с бахромой, а кейп и даже пальто-халат - вообще любимчики стилистов, вдруг, и вам приглянется?
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина. Она подсказала, на какие детали обращать внимание на шопинге.
В 2021 году в моде - практически любая модель, хочется кожаное пальто? Надо брать! (фото: (фото: instagram.com/hoskelsa)