Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021

Тренди моделей для пальто на восени 2021 - найрізноманітніші, тож варто пошукати те саме, яке по любові, а не йти за трендами напролом. Але все одно зверніть увагу на моделі з бахромою, а кейп і навіть пальто-халат - взагалі улюбленці стилістів, раптом, і вам сподобається?
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна. Вона підказала, на які деталі звертати увагу на шопінгу.
У 2021 році в моді - практично будь-яка модель, хочеться шкіряне пальто? Треба брати! (фото: (фото: instagram.com/hoskelsa)