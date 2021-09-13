RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Тренди моделей для пальто на восени 2021 - найрізноманітніші, тож варто пошукати те саме, яке по любові, а не йти за трендами напролом. Але все одно зверніть увагу на моделі з бахромою, а кейп і навіть пальто-халат - взагалі улюбленці стилістів, раптом, і вам сподобається?

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна. Вона підказала, на які деталі звертати увагу на шопінгу.

У 2021 році в моді - практично будь-яка модель, хочеться шкіряне пальто? Треба брати! (фото: (фото: instagram.com/hoskelsa)

Незаправлені водолазки і пальто до коліна: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

Трендові пальто на осінь-зиму 2021/2022

  • Пальто з бахромою: на рукавах, уздовж коміра, внизу.

  • Колір пальто: головне - яскраві відтінки; моделі в клітку.

  • Пальто з ворсом: і тепло, і в тренді.

  • Незвичайні моделі: кейп, пальто-сорочка, пальто-халат і навіть пальто-треч.

  • Стьобане пальто з великими накладними кишенями.

  • Укорочене пряме двобортне пальто. Пальто-оверсайз - все ще в тренді.

  • Класика пальто: для тих, хто шукає собі пальто раз і ну, якщо не назавжди, то надовго.

Яке пальто купити на осінь-зиму, щоб і в тренді, і по любові (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше український дизайнер зізналася, як її одяг знайшов шлях до сердець світових знаменитостей, стильно і яскраво.

Читайте LITE в Google News
Роузі Хантінгтон-Уайтлі