Ким Кардашьян блеснула точеной фигурой в мини-платье с самым модным принтом

Ким Кардашьян активно использует соцсети в рабочих целях. Здесь она раскручивает свои бренды, а также зарабатывает, рекламируя чужие.
Новый пост она посвятила соблазнительному вечернему наряду от Dolce&Gabbana.
Ким Кардашьян сейчас находится в Италии и старается сделать посты в самых живописных уголках страны. На новой серии фото она предстала на фоне фонтана Треви. Для выхода Ким подобрала образ соблазнительный, показав не только самые модные вещи сезона, но и свою заметно постройневшую фигуру.
Ким Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ким надела мини-платье черепаховой расцветки от Dolce&Gabbana. К нему звезда подобрала босоножки на внушительных шпильках с переплетами на икрах, а также клатч и солнцезащитные очки им в тон. Примечательно, что маникюр Ким сделали с точно таким же узором. Что ж, данный принт точно бьет рекорды популярности этим летом!
Волосы Кардашьян были уложены в высокую прическу в духе итальянских кинодив. Макияж ей сделали в нейтральных тонах, с накладными ресницами, а также чувственными губами. Получилось невероятно гармонично!
Ким позирует в том числе в ресторане с традиционной итальянской пастой, которая, как известно, стройной фигуре не помеха. Поклонники оценили новый образ звезды в более чем 2 миллиона лайков.
Ранее Ким показала еще один вариант стильного летнего образа на выход.
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