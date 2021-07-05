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Ким Кардашьян блеснула точеной фигурой в мини-платье с самым модным принтом

Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян активно использует соцсети в рабочих целях. Здесь она раскручивает свои бренды, а также зарабатывает, рекламируя чужие.

Новый пост она посвятила соблазнительному вечернему наряду от Dolce&Gabbana.

Ким Кардашьян сейчас находится в Италии и старается сделать посты в самых живописных уголках страны. На новой серии фото она предстала на фоне фонтана Треви. Для выхода Ким подобрала образ соблазнительный, показав не только самые модные вещи сезона, но и свою заметно постройневшую фигуру.

Ким Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким надела мини-платье черепаховой расцветки от Dolce&Gabbana. К нему звезда подобрала босоножки на внушительных шпильках с переплетами на икрах, а также клатч и солнцезащитные очки им в тон. Примечательно, что маникюр Ким сделали с точно таким же узором. Что ж, данный принт точно бьет рекорды популярности этим летом!

Волосы Кардашьян были уложены в высокую прическу в духе итальянских кинодив. Макияж ей сделали в нейтральных тонах, с накладными ресницами, а также чувственными губами. Получилось невероятно гармонично!

Ким позирует в том числе в ресторане с традиционной итальянской пастой, которая, как известно, стройной фигуре не помеха. Поклонники оценили новый образ звезды в более чем 2 миллиона лайков.

Ранее Ким показала еще один вариант стильного летнего образа на выход.

Также экс-супруга Канье Уэста продемонстрировала трендовую стрижку, которая зрительно поможет скинуть несколько лет.

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