Кім Кардашьян блиснула витонченою фігурою в міні-сукні з наймоднішим принтом

Кім Кардашьян зараз знаходиться в Італії і намагається зробити пости в наймальовничіших куточках країни. На новій серії фото вона постала на тлі фонтану Треві. Для виходу Кім підібрала образ спокусливий, показавши не тільки наймодніші речі сезону, але і свою помітно більш струнку фігуру.

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім одягла міні-сукню черепахового забарвлення від Dolce&Gabbana. До неї зірка підібрала босоніжки на значних шпильках з ремінцями на литках, а також клатч і сонцезахисні окуляри їм в тон. Примітно, що манікюр Кім зробили з точно таким же візерунком. Що ж, даний принт точно б'є рекорди популярності цього літа!

Волосся Кардашьян було укладене у високу зачіску в дусі італійських кінодів. Макіяж їй зробили в нейтральних тонах, з накладними віями, а також чуттєвими губами. Вийшло неймовірно гармонійно!

Пізніше Кім позує в ресторані з традиційною італійською пастою, яка, як відомо, стрункій фігурі не перешкода. Шанувальники оцінили новий образ зірки в більш ніж 2 мільйони лайків.