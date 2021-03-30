Ким Кардашьян показала секретный прием для идеальной фигуры: просто и действенно

Ким позирует в одном из комплектов своего бренда Skims, который и стал ответом на вопрос: как звезде удается выглядеть столь потрясающе? Все дело в утягивающем материале одежды, а также - в оттенке. Нейтральный серо-бежевый заметно стройнит, потому что практически сливается с кожей и не подчеркивает ничего "лишнего".

Ким Кардашьян знает толк в выборе удачных нарядов (фото: instagram.com/kimkardashian)

Наверняка звезда заметила данный эффект, потому что и спортивный костюм выбрала в таком же цвете. А на недавних снимках с моря она демонстрировала его с помощью "невидимого" купальника.

"Удивительна", "Я не могу насмотреться", "Мне нужны такие же вещи", "Королева", "Ты такая стройная", "Какая же ты красивая!", - пишут фолловеры.