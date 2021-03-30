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Ким Кардашьян показала секретный прием для идеальной фигуры: просто и действенно

Автор: Lite

Ким Кардашьян в последнее время заметно постройнела. Некогда пышные формы 40-летней знаменитости уменьшились в объемах. Тем не менее, Ким это только украшает, как отмечают многочисленные фанаты. К тому же она использует один секретный прием, который зрительно убирает еще пару килограммов, делая фигуру просто совершенной.

Новый пост в блоге популярной телезвезды - тому доказательство.

Ким позирует в одном из комплектов своего бренда Skims, который и стал ответом на вопрос: как звезде удается выглядеть столь потрясающе? Все дело в утягивающем материале одежды, а также - в оттенке. Нейтральный серо-бежевый заметно стройнит, потому что практически сливается с кожей и не подчеркивает ничего "лишнего".

Ким Кардашьян знает толк в выборе удачных нарядов (фото: instagram.com/kimkardashian)

Наверняка звезда заметила данный эффект, потому что и спортивный костюм выбрала в таком же цвете. А на недавних снимках с моря она демонстрировала его с помощью "невидимого" купальника.

"Удивительна", "Я не могу насмотреться", "Мне нужны такие же вещи", "Королева", "Ты такая стройная", "Какая же ты красивая!", - пишут фолловеры.

Напомним, Ким также выпускает парфюмы. В новой коллекции моделью она пригласила свою младшую сестру, Кендалл Дженнер.

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Новости Украины Ким Кардашьянзвездамодельактрисафигура
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