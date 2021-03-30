RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кім Кардашян показала секретний прийом для ідеальної фігури: просто і дієво

Автор: Lite

Кім Кардашьян останнім часом помітно пострункішала. Колись пишні форми 40-річної знаменитості зменшилися в обсягах. Тим не менш, Кім це тільки прикрашає, як зазначають численні фанати. До того ж вона використовує один секретний прийом, який візуально прибирає ще пару кілограмів, роблячи фігуру просто досконалою.

Новий пост у блозі популярної телезірки - тому доказ.

Кім позує в одному з комплектів свого бренду Skims, який і став відповіддю на питання: як зірці вдається виглядати так приголомшливо? Вся справа в стягуючому матеріалі одягу, а також - у відтінку. Нейтральний сіро-бежевий робить фігуру помітно більш стрункою, тому що практично зливається зі шкірою, а ще не підкреслює нічого "зайвого".

Кім Кардашьян знає толк у виборі вдалого одягу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напевно зірка помітила цей ефект, тому що і спортивний костюм вибрала в такому ж кольорі. А на недавніх знімках з моря вона демонструвала його за допомогою "невидимого" купальника.

"Дивна", "Я не можу надивитися", "Мені потрібні такі ж речі", "Королева", "Ти така струнка", "Яка ж ти красива!", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, Кім також випускає парфуми. У новій колекції моделлю вона запросила свою молодшу сестру, Кендалл Дженнер.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кім Кардашянзвездамодельактрисафигура
Читайте також
Дочка Сніжани Єгорової розповіла, як відомі батьки розвинули в ній комплекси
Що за краса! 20-річна дочка Джуда Лоу в яскравому купальнику підкорила мережу
Прогноз погоди