Кім Кардашян показала секретний прийом для ідеальної фігури: просто і дієво

Кім позує в одному з комплектів свого бренду Skims, який і став відповіддю на питання: як зірці вдається виглядати так приголомшливо? Вся справа в стягуючому матеріалі одягу, а також - у відтінку. Нейтральний сіро-бежевий робить фігуру помітно більш стрункою, тому що практично зливається зі шкірою, а ще не підкреслює нічого "зайвого".

Кім Кардашьян знає толк у виборі вдалого одягу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напевно зірка помітила цей ефект, тому що і спортивний костюм вибрала в такому ж кольорі. А на недавніх знімках з моря вона демонструвала його за допомогою "невидимого" купальника.

"Дивна", "Я не можу надивитися", "Мені потрібні такі ж речі", "Королева", "Ти така струнка", "Яка ж ти красива!", - пишуть фоловери.