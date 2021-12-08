Ким Кардашьян, Скарлетт Йоханссон, Холли Берри и другие: топ лучших образов People's Choice Awards 2021

Количество премий и наград в последнее время просто зашкаливает. И кажется, знаменитости только рады этому факту. Накануне в Лос-Анджелесе после 2-летнего перерыва прошла церемония People's Choice Awards, где победителей в разных номинациях определяет не жюри, а обычные люди.
Триумфаторами вечера стала Ким Кардашьян, которая получила звание "Модная икона", Холли Берри - People's Icon, а Крис Дженнер унесла премию "Лучшее телешоу". Среди гостей церемонии были также Карди Би, Кристина Агилера, Скарлетт Йоханссон, Сидни Суини и масса других стильно одетых знаменитостей. Оцениваем образы и выбираем лучший.
Ким Кардашьян на церемонию пришла в облегающем кружевном кэтсьюте Balenciaga и стала самой обсуждаемой звездой вечера.
Кристина Агилера выбрала наряд, достойный ее сценических шоу.
Сидни Суини в мини-платье от YSL выглядела сногсшибательно.
Скарлетт Йоханссон в черно-белом комбинезоне-клеш была одной из самых элегантных звезд.
Карди Би сияла в платье от российского бренда Sol Angelann.
Холли Берри подчеркнула роскошную фигуру блестящим комбинезоном.
H.E.R. предпочла платьям костюм.
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