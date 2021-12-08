RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кім Кардашьян, Скарлетт Йоханссон, Холлі Беррі та інші: топ кращих образів People's Choice Awards 2021

Автор: Ольга Турчанікова

Кількість премій і нагород останнім часом просто зашкалює. І здається, знаменитості тільки раді цьому факту. Напередодні в Лос-Анджелесі після 2-річної перерви пройшла церемонія People's Choice Awards, де переможців у різних номінаціях визначає не журі, а звичайні люди.

Тріумфаторами вечора стала Кім Кардашьян, яка отримала звання "Модна ікона", Холлі Беррі - People's Icon, а Кріс Дженнер забрала премію "Краще телешоу". Серед гостей церемонії були також Карді Бі, Крістіна Агілера, Скарлетт Йоханссон, Сідні Суїні і маса інших стильно одягнених знаменитостей. Оцінюємо образи і вибираємо кращий.

Кім Кардашьян на церемонію прийшла в облягаючому мереживному кетсьюті Balenciaga і стала найбільш обговорюваною зіркою вечора.

Крістіна Агілера вибрала вбрання, гідне її сценічних шоу.

Сідні Суїні в міні-сукні від YSL виглядала приголомшливо.

Скарлетт Йоханссон в чорно-білому комбінезоні-кльош була однією з найбільш елегантних зірок.

Карді Бі сяяла у сукні від російського бренду Sol Angelann.

Холлі Беррі підкреслила розкішну фігуру блискучим комбінезоном.

H. E. R. віддала перевагу не сукні, а костюму.

Також дивіться 3 варіанти наймодніших чубків у французькому стилі, які підкорили зірок і богеров.

Читайте LITE в Google News
Кім КардашянШоу-бізнесМодні тренди