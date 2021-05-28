ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кислотные цвета и заниженные джинсы: стилист рассказала о возвращении трендов из 90-х

Новина українською →
Пятница 28 мая 2021 11:03
Кислотные цвета и заниженные джинсы: стилист рассказала о возвращении трендов из 90-х Яркие цвета и очки из 90-х - снова в тренде (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Все мы не раз слышали фразу, мол, "мода циклична, мода возвращается". И вот настало время вспомнить, что она означает на практике - потому что в будущем в тренде снова будут фишки из 90-х: заниженная талия, кислотные цвета и сумки-багеты.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Майя Кривобокова.

Действительно, большинство горячих трендов из 90-х вернулось или вернутся совсем скоро. Естественно, вернулись они несколько в ином исполнении, но остались вполне узнаваемыми.

Заниженные джинсы, яркие цвета, сумки-багеты… Да-да, все эти стильные фишки из, казалось бы, далекого прошлого, снова привлекают наше внимание и становятся самыми жаркими трендами в 2021-м году.

Список самых модных вещей из 90-х, которые держатся в трендах 2021-го года

  • Брюки с заниженной талией

Кислотные цвета и заниженные джинсы: стилист рассказала о возвращении трендов из 90-х

  • Велосипедки

Кислотные цвета и заниженные джинсы: стилист рассказала о возвращении трендов из 90-х

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

  • Сандалии, которые назвают "папиными", а то "сандалиями деда"

Кислотные цвета и заниженные джинсы: стилист рассказала о возвращении трендов из 90-х

  • Сумка-багет

Кислотные цвета и заниженные джинсы: стилист рассказала о возвращении трендов из 90-х

  • Леггинсы

Кислотные цвета и заниженные джинсы: стилист рассказала о возвращении трендов из 90-х

  • Кислотные цвета

Кислотные цвета и заниженные джинсы: стилист рассказала о возвращении трендов из 90-х

  • Бейсболка

Кислотные цвета и заниженные джинсы: стилист рассказала о возвращении трендов из 90-х

90-е снова "в деле" (фото: instagram.com/maya.prostyle)

Раньше стилист показала, какие джинсы уже вышли из моды и их пора выбросить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода стиль мода тренд стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Выпускные в Украине в 2021 году: когда проводить и какие есть запреты
Выпускные в Украине в 2021 году: когда проводить и какие есть запреты