Кислотные цвета и заниженные джинсы: стилист рассказала о возвращении трендов из 90-х

Все мы не раз слышали фразу, мол, "мода циклична, мода возвращается". И вот настало время вспомнить, что она означает на практике - потому что в будущем в тренде снова будут фишки из 90-х: заниженная талия, кислотные цвета и сумки-багеты.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Майя Кривобокова.

Действительно, большинство горячих трендов из 90-х вернулось или вернутся совсем скоро. Естественно, вернулись они несколько в ином исполнении, но остались вполне узнаваемыми.

Заниженные джинсы, яркие цвета, сумки-багеты… Да-да, все эти стильные фишки из, казалось бы, далекого прошлого, снова привлекают наше внимание и становятся самыми жаркими трендами в 2021-м году.

Список самых модных вещей из 90-х, которые держатся в трендах 2021-го года

Брюки с заниженной талией

Велосипедки

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

Сандалии, которые назвают "папиными", а то "сандалиями деда"

Сумка-багет

Леггинсы

Кислотные цвета

Бейсболка

90-е снова "в деле" (фото: instagram.com/maya.prostyle)