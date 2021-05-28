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Кислотні кольори і занижені джинси: стиліст розповіла про повернення трендів із 90-х

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П'ятниця 28 травня 2021 11:03
Кислотні кольори і занижені джинси: стиліст розповіла про повернення трендів із 90-х Яскраві кольори і окуляри з 90-х - знову в тренді (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всі ми не раз чули фразу, мовляв, "мода циклічна, мода повертається". І ось настав час згадати, що вона означає на практиці - тому що в майбутньому в тренді знову будуть фішки з 90-х: занижена талія, кислотні кольори і сумки-багети.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Майя Кривобокова.

Дійсно, більшість гарячих трендів з 90-х повернулося або повернуться зовсім скоро. Природно, повернулися вони дещо в іншому виконанні, але залишилися цілком впізнаваними.

Занижені джинси, яскраві кольори, сумки-багети... так-так, всі ці стильні фішки зі, здавалося б, далекого минулого, знову привертають нашу увагу і стають найспекотнішими трендами в 2021-му році.

Список наймодніших речей з 90-х, які тримаються в трендах 2021-го року

  • Штани із заниженою талією

Кислотні кольори і занижені джинси: стиліст розповіла про повернення трендів із 90-х

  • Велосипедки

Кислотні кольори і занижені джинси: стиліст розповіла про повернення трендів із 90-х

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  • Сандалі, які назвають "татовими" , а то й "сандалями діда"

Кислотні кольори і занижені джинси: стиліст розповіла про повернення трендів із 90-х

  • Сумка-багет

Кислотні кольори і занижені джинси: стиліст розповіла про повернення трендів із 90-х

  • Легінси

Кислотні кольори і занижені джинси: стиліст розповіла про повернення трендів із 90-х

  • Кислотні кольори

Кислотні кольори і занижені джинси: стиліст розповіла про повернення трендів із 90-х

  • Бейсболка

Кислотні кольори і занижені джинси: стиліст розповіла про повернення трендів із 90-х

90-ті знову "у справі" (фото: instagram.com/maya.prostyle)

Раніше стиліст показала, які джинси вже вийшли з моди і їх пора викинути.

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