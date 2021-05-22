ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

Новина українською →
Суббота 22 мая 2021 18:01
Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021 Инфлюенсеры давно полюбили все оттенки зеленого (фото: instagram.com/leoniehanne/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Это лето навсегда останется у нас в памяти не только зелеными пикниками, а еще и зелеными образами модниц. Все - потому, что зеленый будет по-настоящему в тренде.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

Кто-то уже добавил 50 оттенков хвойно-лиственного в свой гардероб и раскрасил ленту яркими сочетаниями. А кто-то пока еще присматривается - и не может расстаться с любимым нюдом.

  • Самое горячее сочетание - зеленый с оранжевым.
  • Если хочется, но колется, можно начать свой роман с зеленым с аксессуаров. Потихоньку внедряем в гардероб зеленый сумки, обувь, ремни и очки. А затем переходим к тяжелой артиллерии.
  • А если вам не идет зеленый? Такого просто не может быть! Возможно, вы еще не нашли свой оттенок. Поверьте, у каждой из нас есть собственный зеленый цвет, который выведет лук в и соберет миллионы лайков.

От биркенштоков до мюлей: шпаргалка по актуальной летней обуви 2021

Как создать топовый лук при помощи зеленого цвета.

Формулы цвета

  • Зеленый и бежевый

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

  • Зеленый и синий

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

  • Зеленый и розовый

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

  • Зеленый и оранжевый

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

  • Зеленый и фиолетовый

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

  • Зеленый и черный

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

  • Зеленый и желтый

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

  • Зеленый и серый

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

Формулы цвета от стилиста (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Напомним, стилист рассказала, что тотал-деним будет особенно модным этим летом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни стиль мода тренд стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Киевском метрополитене рассказали о подорожании проезда: "люди отнесутся с пониманием"
В Киевском метрополитене рассказали о подорожании проезда: "люди отнесутся с пониманием"