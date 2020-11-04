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Клаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лопес и другие звезды за 50, которые носят откровенное мини

Новина українською → Среда 04 ноября 2020 20:31
Клаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лопес и другие звезды за 50, которые носят откровенное мини Клаудиа Шиффер (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Автор: Ольга Турчаникова

И выглядят просто потрясающе!

В современном мире возрастные рамки стерты, а в мире шоу-бизнеса – и тем более. Сегодня знаменитости, которые перешагнули 50-летний юбилей, выглядят порой не хуже более молодых коллег. К числу звезд, которые удивляют своим цветущим внешним видом, а также безупречными фигурами, можно причислить супермоделей моделей 90-х Клаудиу Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, певицу Дженнифер Лопес, актрис Элизабет Херли, Сальму Хайек, Холли Берри и множество других.

Пользователи сети обожают всех представительниц старшего поколения, называя их настоящим вдохновением. Что не удивительно! Порой от образов звезд просто невозможно отвести взгляд. К слову, большинство из них не могут жить без эффектных мини-юбок и платьев. Видимо, свои стройные ноги они собираются демонстрировать всегда. Любуемся самыми смелыми нарядами признанных красавиц.

Клаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лопес и другие звезды за 50, которые носят откровенное миниКлаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лопес и другие звезды за 50, которые носят откровенное миниКлаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лопес и другие звезды за 50, которые носят откровенное миниКлаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лопес и другие звезды за 50, которые носят откровенное миниКлаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лопес и другие звезды за 50, которые носят откровенное миниКлаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лопес и другие звезды за 50, которые носят откровенное миниКлаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лопес и другие звезды за 50, которые носят откровенное миниЭти звезды обожают откровенные мини-платья (фото: instagram.com/jlo; instagram.com/claudiaschiffer; instagram.com/cindycrawford; instagram.com/elizabethhurley1; instagram.com/naomi; instagram.com/nicolekidman)

Напомним, ранее мы писали, что Кайли Дженнер любит одеваться одинаково со своей 2-летней дочерью.

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