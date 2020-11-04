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Клаудіа Шиффер, Сінді Кроуфорд, Дженніфер Лопес та інші зірки за 50, які носять відверте міні

Новость на русском → Середа 04 листопада 2020 20:31
Клаудіа Шиффер, Сінді Кроуфорд, Дженніфер Лопес та інші зірки за 50, які носять відверте міні Клаудіа Шиффер (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Автор: Ольга Турчанікова

І виглядають просто приголомшливо!

У сучасному світі вікові рамки стерті, а в світі шоу-бізнесу – і тим більше. Сьогодні знаменитості, які переступили 50-річний ювілей, виглядають часом не гірше більш молодих колег. До числа зірок, які дивують своїм квітучим зовнішнім виглядом, а також бездоганними фігурами, можна зарахувати супермоделей моделей 90-х Клаудію Шиффер, Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл, співачку Дженніфер Лопес, актрис Елізабет Херлі, Сальму Хайєк, Холлі Беррі і безліч інших.

Користувачі мережі обожнюють всіх представниць старшого покоління, називаючи їх справжнім натхненням. Що не дивно! Часом від образів зірок просто неможливо відвести погляд. До речі, більшість з них не можуть жити без ефектних міні-спідниць і суконь. Мабуть, свої стрункі ноги вони збираються демонструвати завжди. Милуємося найбільш сміливими нарядами визнаних красунь.

Клаудіа Шиффер, Сінді Кроуфорд, Дженніфер Лопес та інші зірки за 50, які носять відверте мініКлаудіа Шиффер, Сінді Кроуфорд, Дженніфер Лопес та інші зірки за 50, які носять відверте мініКлаудіа Шиффер, Сінді Кроуфорд, Дженніфер Лопес та інші зірки за 50, які носять відверте мініКлаудіа Шиффер, Сінді Кроуфорд, Дженніфер Лопес та інші зірки за 50, які носять відверте мініКлаудіа Шиффер, Сінді Кроуфорд, Дженніфер Лопес та інші зірки за 50, які носять відверте мініКлаудіа Шиффер, Сінді Кроуфорд, Дженніфер Лопес та інші зірки за 50, які носять відверте мініКлаудіа Шиффер, Сінді Кроуфорд, Дженніфер Лопес та інші зірки за 50, які носять відверте мініЦі зірки обожнюють відверті міні-сукні (фото: instagram.com/jlo; instagram.com/claudiaschiffer; instagram.com/cindycrawford; instagram.com/elizabethhurley1; instagram.com/naomi; instagram.com/nicolekidman)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кайлі Дженнер любить одягатися однаково зі своєю 2-річною донькою.

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