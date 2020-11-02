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Слишком мило: топ-7 одинаковых нарядов Кайли Дженнер и ее дочери, которые взорвали сеть

Новина українською → Понедельник 02 ноября 2020 15:32
Слишком мило: топ-7 одинаковых нарядов Кайли Дженнер и ее дочери, которые взорвали сеть Кайли Дженнер с дочкой (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Ольга Турчаникова

Family look все еще в моде

Кайли Дженнер – одна из признанных икон стиля, которая неустанно радует фанатов образами на все случаи жизни. И похоже, любовь к красивым вещам молодая мама старается привить и своей 2-летней дочери Сторми. На странице Instagram девочка часто фигурирует в необычных нарядах, продуманных от и до. Сама Дженнер не раз признавалась, что одевать и причесывать ребенка – ее настоящая страсть.

Еще одна страсть стильной мамочки – одевать похожие вещи с дочкой. С момента рождения малышки в феврале 2018-го года Кайли постоянно демонстрирует одинаковые образы. Этот дуэт уже стал настоящим символом стильных нарядов в духе family look, которыми вдохновляются мамы по всему миру. Причем речь идет не только о праздничных выходах. Кайли и Сторми обожают носить спортивные костюмы, простые домашние вещи в одной цветовой гамме и купальники. Ну и конечно, без роскошных платьев как для красной дорожки здесь тоже не обошлось.

Мы собрали топ-7 очаровательных нарядов Кайли Дженнер и ее дочери, которыми можно любоваться и умиляться вечно!

Слишком мило: топ-7 одинаковых нарядов Кайли Дженнер и ее дочери, которые взорвали сетьСлишком мило: топ-7 одинаковых нарядов Кайли Дженнер и ее дочери, которые взорвали сетьСлишком мило: топ-7 одинаковых нарядов Кайли Дженнер и ее дочери, которые взорвали сеть

Слишком мило: топ-7 одинаковых нарядов Кайли Дженнер и ее дочери, которые взорвали сетьСлишком мило: топ-7 одинаковых нарядов Кайли Дженнер и ее дочери, которые взорвали сетьСлишком мило: топ-7 одинаковых нарядов Кайли Дженнер и ее дочери, которые взорвали сетьСлишком мило: топ-7 одинаковых нарядов Кайли Дженнер и ее дочери, которые взорвали сетьКайли обожает наряжаться одинаково с дочкой (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, ранее Кайли показала необычный образ в духе героинь комиксов.

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