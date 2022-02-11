На кого подписаться: эти TikTok-аккаунты про моду научат стильно одеваться

Чувство стиля – оно или есть или его нет! Кто-то умеет одеваться уже с пеленок, а кому-то не помогут никакие советы, лучше сразу обратиться к специалисту – модному консультанту? Стоп-стоп, не спешите с выводами.

Советы по стилю, которые помогут выглядеть именно так, как того хотите вы, не копируя, а вдохновляясь!

Например, тут можно найти видеоролики, как одежду от Zara и H&M "заставить" выглядеть по-настоящему люксово, как сочетать между собой вещи, чтобы это выглядело ярко и необычно.

Яркие аккануты вдохновляют (фото: instagram.com/macyeleni)

Топ-5 свежих модных аккаунтов для тех, кто ищет свой стиль

Аккаунт неофициальной королевой максималистской моды на TikTok! Здесь можно найти самые универсальные луки, созданные при помощи различных находок по стокам, в дополнение к дизайнерским вещам. Подписаться стоит, чтобы вдохновиться и переосмыслить модные сочетания, которые раньше казались немыслимыми.

Этот аккаунт – для тех, кто хочет свежих способов стилизовать повседневные вещи. Дневники нарядов и разъяснения, как их создать – это всегда оригинальные и вдохновляющие советы по стилю. После просмотра роликов, скорее всего, захочется заглянуть в винтажный магазинчик.

Пора по винтажкам! (фото: instagram.com/tinyjewishgirl)

Стиль, гламур, роскошные брендовые вещи, а еще руководство по ароматам, а еще – успокаивающий голос и информативный, честный взгляд на то, как стать фаворитом на любимой платформе поколения Z.

Где искать вдохновение (фото: instagram.com/taanyaar)

Аккаунт, на который необходимо подписаться, чтобы вывести свой личный стиль на новый уровень. Тут можно найти: нетривиальные наряды, будто только с подиума и туториал к ним, редкая дизайнерская мода из архива, личный стиль автора, винтажного гуру, который скопировать вряд ли получится, а вот вдохновится – запросто!

Если вы бережете планету и выступаете против оверпотребления, а еще – любите все винтажное, этот аккаунт, кажется, был создан именно для вас! Волшебные путешествия по распродажам и комиссионкам, а также видео с трофеями! Предупреждение: возможно, позитивная энергия автора и вас занесет в какой-то сток или на блошиный рынок, набирайте там стильных вещичек – и айда снимать собственные ролики!