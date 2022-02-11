Лучший стритстайл Недели моды в Стокгольме осень-зима 2022

В Стокгольме завершилась Неделя моды сезона осень-зима 2022. Свои коллекции показали Remake Sthlm, Teurn Studios, Jeanerica и другие известные бренды.

Столица Швеции, возможно, и не так влюблена в цвет, как Копенгаген. Но палитра, представленная среди гостей Недели моды, была широкой. В то же время посетители показали, что приглушенные оттенки бежевой гаммы им также по душе.

Из принтов преобладала клетка, а искусственный мех побил рекорды популярности. Хотя классические пальто на пару размеров больше, стеганые куртки и жакеты также актуальны среди модников шведской столицы.

Стритстайл Недели моды в Стокгольме (фото: instagram.com/thelocals; instagram.com/stockholmfashionweekofficial)