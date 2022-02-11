На кого підписатися: ці TikTok-акаунти про моду навчать стильно одягатися

Почуття стилю – воно або є або його немає! Хтось вміє одягатися вже з пелюшок, а комусь не допоможуть ніякі поради, краще відразу звернутися до фахівця – модного консультанта? Стоп-стоп, не поспішайте з висновками.

Поради по стилю, які допоможуть виглядати саме так, як того хочете ви, не копіюючи, а надихаючись!

Наприклад, тут можна знайти відеоролики, як одяг від Zara і H&M "змусити" виглядати по-справжньому люксово, як поєднувати між собою речі, щоб це виглядало яскраво і незвично.

Яскраві акканути надихають (фото :instagram.com/macyeleni)

Топ-5 свіжих модних акаунтів для тих, хто шукає свій стиль

Аккаунт неофіційної королеви максималістської моди на TikTok! Тут можна знайти найуніверсальніші луки, створені за допомогою різних знахідок по стоках, на додаток до дизайнерських речей. Підписатися варто, щоб надихнутися і переосмислити модні поєднання, які раніше здавалися немислимими.

Цей аккаунт – для тих, хто хоче свіжих способів стилізувати повсякденні речі. Щоденники нарядів і роз'яснення, як їх створити – це завжди оригінальні і надихаючі поради по стилю. Після перегляду роликів, швидше за все, захочеться заглянути до вінтажного магазинчику.

Пора по вінтажкам! (фото: instagram.com/tinyjewishgirl)

Стиль, гламур, розкішні брендові речі, а ще – керівництво по ароматам, а ще –заспокійливий голос і інформативний, чесний погляд на те, як стати фаворитом на улюбленій платформі покоління Z.

Де шукати натхнення (фото: instagram.com/taanyaar)

Аккаунт, на який необхідно підписатися, щоб вивести свій особистий стиль на новий рівень. Тут можна знайти: нетривіальні вбрання, ніби тільки з подіуму і туторіал до них, рідкісна дизайнерська мода з архіву, особистий стиль автора, вінтажного гуру, який скопіювати навряд чи вийде, а ось надихнутися – запросто!

Якщо ви бережете планету і виступаєте проти оверспоживання, а ще – любите все вінтажне, цей аккаунт, здається, був створений саме для вас! Чарівні подорожі по розпродажах і комісіонках, а також відео з трофеями! Попередження: можливо, позитивна енергія автора і вас занесе в якийсь стік або на блошиний ринок, набирайте там стильних дрібничок – і гайда знімати власні ролики!