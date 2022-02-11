На кого підписатися: ці TikTok-акаунти про моду навчать стильно одягатися
Почуття стилю – воно або є або його немає! Хтось вміє одягатися вже з пелюшок, а комусь не допоможуть ніякі поради, краще відразу звернутися до фахівця – модного консультанта? Стоп-стоп, не поспішайте з висновками.
Ці модні інфлюенсери TikTok створюють нову атмосферу самовираження і миттєво закохують в себе!
Наприклад, тут можна знайти відеоролики, як одяг від Zara і H&M "змусити" виглядати по-справжньому люксово, як поєднувати між собою речі, щоб це виглядало яскраво і незвично.
Поради по стилю, які допоможуть виглядати саме так, як того хочете ви, не копіюючи, а надихаючись!
Яскраві акканути надихають (фото :instagram.com/macyeleni)
Топ-5 свіжих модних акаунтів для тих, хто шукає свій стиль
Аккаунт неофіційної королеви максималістської моди на TikTok! Тут можна знайти найуніверсальніші луки, створені за допомогою різних знахідок по стоках, на додаток до дизайнерських речей. Підписатися варто, щоб надихнутися і переосмислити модні поєднання, які раніше здавалися немислимими.
@saracampz Cute & warm! #fyp #winterfit #coldweather #styleinspo #outfit #ootd #fitcheck #fittok #fashiontiktok #maximalist #maximalism original sound - Presley
Цей аккаунт – для тих, хто хоче свіжих способів стилізувати повсякденні речі. Щоденники нарядів і роз'яснення, як їх створити – це завжди оригінальні і надихаючі поради по стилю. Після перегляду роликів, швидше за все, захочеться заглянути до вінтажного магазинчику.
@tinyjewishgirl @judithstudiosnyc nailed it w these leggings!! And that print!! #fashion #style #outfit original sound - clara
Пора по вінтажкам! (фото: instagram.com/tinyjewishgirl)
Стиль, гламур, розкішні брендові речі, а ще – керівництво по ароматам, а ще –заспокійливий голос і інформативний, чесний погляд на те, як стати фаворитом на улюбленій платформі покоління Z.
@charlesgross #chanel original sound - Charles Gross
Де шукати натхнення (фото: instagram.com/taanyaar)
Аккаунт, на який необхідно підписатися, щоб вивести свій особистий стиль на новий рівень. Тут можна знайти: нетривіальні вбрання, ніби тільки з подіуму і туторіал до них, рідкісна дизайнерська мода з архіву, особистий стиль автора, вінтажного гуру, який скопіювати навряд чи вийде, а ось надихнутися – запросто!
@ttaanyaa There’s a new trend on this app to shame others who expres themsleves differently. May you never be the reason they stop. #fashiontiktok #fitcheck original sound - Christi Steyn
Якщо ви бережете планету і виступаєте проти оверспоживання, а ще – любите все вінтажне, цей аккаунт, здається, був створений саме для вас! Чарівні подорожі по розпродажах і комісіонках, а також відео з трофеями! Попередження: можливо, позитивна енергія автора і вас занесе в якийсь стік або на блошиний ринок, набирайте там стильних дрібничок – і гайда знімати власні ролики!
@blazedandglazed Reply to @simplehappywholesome thrift gods did me RIGHT!!! whats your fave find?!? #thrift #thrifting #thrifthaul #tryonthrifthaul original sound - BlazedAndGlazed