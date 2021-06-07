ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Комбинации и сарафаны: стилист назвала летние платья, которые всегда будут в моде

Новина українською →
Понедельник 07 июня 2021 20:01
Комбинации и сарафаны: стилист назвала летние платья, которые всегда будут в моде Эти платья всегда актуальны (фото: instagram.com/lovegrace_e)
Автор: Татьяна Турчаникова

Сегодня в магазинах вы можете встретить летние платья на любой вкус, цвет, кошелек, фигуру. Но далеко не все из них будут актуальны этим летом.

Об этом рассказала в своем Instagram стилист Татьяна Холодова.

Специально для тех, кому сложно самостоятельно определить актульность, стилист подготовила Топ-5 платьев, которые всегда будут в моде. Приобретая любую из этих моделей, вы точно не ошибетесь.

Какие платья будут в моде всегда.

Комбинации на тонких бретельках - такие носили в прошлом и будут носить и в следующем сезоне.

Комбинации и сарафаны: стилист назвала летние платья, которые всегда будут в моде

Платья на запах. Всегда актуальная модель, которая подходит практически каждому типу женской фигуры.

Комбинации и сарафаны: стилист назвала летние платья, которые всегда будут в моде

Чайные платья, создают романтичный образ и смотрятся очень по-летнему.

С ремнем и принтом: стилист рассказала, как правильно носить платья летом 2021

Комбинации и сарафаны: стилист назвала летние платья, которые всегда будут в моде

Сарафаны. В тренде - разнообразные модели сарафанов.

Комбинации и сарафаны: стилист назвала летние платья, которые всегда будут в моде

Платья-рубашки тоже продержатся еще не один сезон, так что смело покупайте такое в свой гардероб.

Комбинации и сарафаны: стилист назвала летние платья, которые всегда будут в моде

Какие платья носить этим летом (фото: instagram.com/tanya.myname)

Смотрите также, какие джинсы уже не в тренде, так что не стоит их покупать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода платье стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: родилась девочка!
Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: родилась девочка!