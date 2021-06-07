Комбинации и сарафаны: стилист назвала летние платья, которые всегда будут в моде

Сегодня в магазинах вы можете встретить летние платья на любой вкус, цвет, кошелек, фигуру. Но далеко не все из них будут актуальны этим летом.

Об этом рассказала в своем Instagram стилист Татьяна Холодова.

Специально для тех, кому сложно самостоятельно определить актульность, стилист подготовила Топ-5 платьев, которые всегда будут в моде. Приобретая любую из этих моделей, вы точно не ошибетесь.

Какие платья будут в моде всегда.

Комбинации на тонких бретельках - такие носили в прошлом и будут носить и в следующем сезоне.

Платья на запах. Всегда актуальная модель, которая подходит практически каждому типу женской фигуры.

Чайные платья, создают романтичный образ и смотрятся очень по-летнему.

С ремнем и принтом: стилист рассказала, как правильно носить платья летом 2021

Сарафаны. В тренде - разнообразные модели сарафанов.

Платья-рубашки тоже продержатся еще не один сезон, так что смело покупайте такое в свой гардероб.

Какие платья носить этим летом (фото: instagram.com/tanya.myname)