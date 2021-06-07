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Комбінації і сарафани: стиліст назвала літні сукні, які завжди будуть в моді

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Понеділок 07 червня 2021 20:01
Комбінації і сарафани: стиліст назвала літні сукні, які завжди будуть в моді Ці сукні завжди актуальні (фото: instagram.com/lovegrace_e)
Автор: Тетяна Турчанікова

Сьогодні в магазинах ви можете зустріти літні сукні на будь-який смак, колір, гаманець, фігуру. Але далеко не всі з них будуть актуальні цього літа.

Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Тетяна Холодова.

Спеціально для тих, кому складно самостійно визначити актульність, стиліст підготувала Топ-5 суконь, які завжди будуть в моді. Купуючи будь-яку з цих моделей, ви точно не помилитеся.

Які сукні будуть в моді завжди.

Комбінація на тонких бретельках - такі носили в минулому і будуть носити і в наступному сезоні.

Комбінації і сарафани: стиліст назвала літні сукні, які завжди будуть в моді

Плаття на запах. Завжди актуальна модель, яка підходить практично кожному типу жіночої фігури.

Комбінації і сарафани: стиліст назвала літні сукні, які завжди будуть в моді

Чайні сукні, створюють романтичний образ і виглядають дуже по-літньому.

З ременем і принтом: стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021

Комбінації і сарафани: стиліст назвала літні сукні, які завжди будуть в моді

Сарафан. В тренді - різноманітні моделі сарафанів.

Комбінації і сарафани: стиліст назвала літні сукні, які завжди будуть в моді

Сукні-сорочки теж протримаються ще не один сезон, тож сміливо купуйте таке в свій гардероб.

Комбінації і сарафани: стиліст назвала літні сукні, які завжди будуть в моді

Які сукні носити цього літа (фото: instagram.com/tanya.myname)

Дивіться також, які джинси вже не в тренді, тож не варто їх купувати.

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