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С ремнем и принтом: стилист рассказала, как правильно носить платья летом 2021

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Вторник 01 июня 2021 09:07
С ремнем и принтом: стилист рассказала, как правильно носить платья летом 2021 Какое платье выбрать на лето (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Лето - пора сарафанов, юбок и платьев! Но и есть определенные правила: если вы любите платья-рубашки, лучше носить их с кожаными ремнями, а если вы уже приобрели платье в бельевом стиле, тут лучше вообще обойтись без аксессуаров.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Зоя Панина.

Как носить платья летом 2021 правильно:

  • Тектильный ремень замените кожаным. Рукава закатайте и добавьте еще один слой.

С ремнем и принтом: стилист рассказала, как правильно носить платья летом 2021

  • Выбирайте цветочки для платья правильно: чтобы принт не превратился в "бабий".

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021С ремнем и принтом: стилист рассказала, как правильно носить платья летом 2021

  • Кружево - в тренде, но обратите внимание на крой.

С ремнем и принтом: стилист рассказала, как правильно носить платья летом 2021

  • Не забудьбе про аксессуары, они - неотъемлемая часть всего летнего образа.

С ремнем и принтом: стилист рассказала, как правильно носить платья летом 2021

Какое платье выбрать на лето 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Напомним, стилист рассказала, какие джинсы больше не в тренде в 2021 году.

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