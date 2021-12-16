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Королева Летиция продемонстрировала спортивную фигуру с помощью ультрамодного наряда

Автор: RBC.UA

Королева Летиция вновь показала, что монаршие особы могут обладать спортивным телосложением, а также подчеркивать его с помощью нарядов.

На гала-вечере в честь олимпийской сборной она продемонстрировала не только изысканный вкус, но и свою прекрасную фигуру.

Королева Летиция на мероприятии вручала награды своим соотечественникам. Для события она подобрала наряд, который помог ей подчеркнуть свои рельефные руки, тонкую талию и стройные ноги.

Королева Летиция (фото: Getty Images)

Знаменитость была на мероприятии в твидовом комплекте Nina Ricci насыщенного темно-синего цвета, который состоял из приталенного топа с небольшим воротом и накладными карманами, а также юбки до колен. Лодочки Nina Ricci зрительно удлинили ноги, а топ без рукавов оголил точеные руки. Последний штрих - серьги и браслет Harry Winston с бриллиантами и сапфирами.

Волосы иконе стиля уложили в низкий пучок, а макияж глаз сделали в нейтральных тонах коричневой гаммы. Защитная маска, которая закрывала лицо, отлично его подчеркнула.

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