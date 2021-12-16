Королева Летиція продемонструвала спортивну фігуру за допомогою ультрамодного вбрання

Королева Летиція на заході вручала нагороди своїм співвітчизникам. Для події вона підібрала вбрання, яке допомогло їй підкреслити свої рельєфні руки, тонку талію і стрункі ноги.

Королева Летиція (фото: Getty Images)

Знаменитість була на заході в твідовому комплекті Nina Ricci насиченого темно-синього кольору, який складався з приталеного топа з невеликим коміром і накладними кишенями, а також спідниці до колін. Човники Nina Ricci візуально подовжили ноги, а топ без рукавів оголив точені руки. Останній штрих - сережки і браслет Harry Winston з діамантами і сапфірами.

Волосся іконі стилю уклали в низький пучок, а макіяж очей зробили в нейтральних тонах коричневої гами. Захисна маска, яка закривала обличчя, відмінно його підкреслила.