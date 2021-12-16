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Королева Летиція продемонструвала спортивну фігуру за допомогою ультрамодного вбрання

Автор: RBC.UA

Королева Летиція знову показала, що монарші особи можуть бути володарями спортивної статури, а також підкреслювати її за допомогою луків.

На гала-вечорі на честь олімпійської збірної вона продемонструвала не тільки вишуканий смак, але і свою прекрасну фігуру.

Королева Летиція на заході вручала нагороди своїм співвітчизникам. Для події вона підібрала вбрання, яке допомогло їй підкреслити свої рельєфні руки, тонку талію і стрункі ноги.

Королева Летиція (фото: Getty Images)

Знаменитість була на заході в твідовому комплекті Nina Ricci насиченого темно-синього кольору, який складався з приталеного топа з невеликим коміром і накладними кишенями, а також спідниці до колін. Човники Nina Ricci візуально подовжили ноги, а топ без рукавів оголив точені руки. Останній штрих - сережки і браслет Harry Winston з діамантами і сапфірами.

Волосся іконі стилю уклали в низький пучок, а макіяж очей зробили в нейтральних тонах коричневої гами. Захисна маска, яка закривала обличчя, відмінно його підкреслила.

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