ru ua
Пт, 31 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тренды 2022: топ-7 зимних вещей, которые легко сделают вас самой стильной в офисе

Новина українською →
Пятница 31 декабря 2021 19:09
Тренды 2022: топ-7 зимних вещей, которые легко сделают вас самой стильной в офисе Что надеть в офис (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Наступили холода – и красиво одеваться уже нет никакого настроения? Лень подбирать друг под друга четыре слоя одежды, пытаясь сделать этот лук стильным? За долгие локдауны и вовсе разучились совмещать вещи и наряжаться?

Спокойно: дизайнеры создали простые вещи, в которых легко снова почувствовать себя самой шикарной девушкой офиса! Кстати, эти наряды подойдут и для офиса, и для напитка после работы с коллегами, советует cosmopolitan.com. А еще они - в трендах нового, 2022, года.

Тренды 2022: топ-7 зимних вещей, которые легко сделают вас самой стильной в офисеЗима красоте не помеха! (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ-7 вещей для офиса зимой

  • Брюки-палаццо с широкими штанинами

Эти сверхширокие штаны сами по себе обладают такой индивидуальностью, что можно просто объединить их в одном луке с каблуками и боди – и все готово! Добавьте эффектное колье, если собираетесь кого-то сразить наповал.

Тренды 2022: топ-7 зимних вещей, которые легко сделают вас самой стильной в офисеБрюки (фото: Amazon)

  • Свитер плюс шорты

Сверху: рубашка на пуговицах под вязаный свитер с круглым вырезом – это уже изысканно! Снизу: черные брюки (можно шорты) и лоферы, вуаля! – от вас нельзя отвести взгляда!

Тренды 2022: топ-7 зимних вещей, которые легко сделают вас самой стильной в офисе

Шорты со свитером (фото: Everlane)

  • Пиджак с открытой передней частью

Кардиган с открытым передом, поверх простой майки или футболки отлично смотрится с темными брюками, ботильонами и черной сумочкой. Добавьте несколько золотых серег-колец и ожерелий, чтобы придать образу гламура.

Тренды 2022: топ-7 зимних вещей, которые легко сделают вас самой стильной в офисе

Пиджак (фото: Amazon)

  • Свободная "рубашка бойфренда"

У каждого в шкафу должна быть хотя бы одна качественная рубашка, которая на размер-другой больше, чем надо, будто с мужского плеча. Вы можете носить их такую под свитер или надеть поверх любимых джинсов в качестве классического офисного наряда.

Тренды 2022: топ-7 зимних вещей, которые легко сделают вас самой стильной в офисе

Рубашка (фото: Revolve)

  • Мини-платье с леопардовым принтом и длинными рукавам

Такое платье хоть и мини, но все вполне уместно для офиса: носить можно с сапогами по колено, черными колготками и парой нежных украшений.

Тренды 2022: топ-7 зимних вещей, которые легко сделают вас самой стильной в офисе

Платье (фото: Amazon)

  • Боди из стрейч-джерси

Носите ли вы его с плиссированными шерстяными брюками и кожаными мюлями или с парой расклешенных джинсов и ботинок, это боди с вырезом сделает вас королевой офиса.

Тренды 2022: топ-7 зимних вещей, которые легко сделают вас самой стильной в офисеБоди (фото: Amazon)

  • Платье-худи с капюшоном

Валяное платье из шерсти и кашемира с капюшоном не может быть стильным? Может, еще как! Выбирайте модель в обтяжку и носите с грубыми ботинками.

Тренды 2022: топ-7 зимних вещей, которые легко сделают вас самой стильной в офисе

Платье-худи (фото: Amazon)

Раньше стилисты показали аксессуары для волос, которые нужны в 2022 году каждой.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В последний день 2021 года Украину накроет дождями: где будут сильные осадки
В последний день 2021 года Украину накроет дождями: где будут сильные осадки