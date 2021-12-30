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Топ-5: заколки, бусы, банты и другие аксессуары для волос, которые станут хитами в 2022 (фото)

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 20:01
Топ-5: заколки, бусы, банты и другие аксессуары для волос, которые станут хитами в 2022 (фото) Бант нужен в 2022 каждой (фото: instagram.com/justinemarjan)
Автор: Татьяна Турчаникова

На дворе зима, все кутаются в шарфы и греются в шапках... Какая там укладка для волос?! Но дизайнеры напоминают: наступит весна! Так что самое время присмотреться к яркими аксессуарами, которые в 2022 станут настоящими хитами!

Какие тренды в укладке волос в новом году будут в топах, стало известно еще на модных показах весна-лето 2022: эстетика 90-х, множество аксессуаров и ярких фишек.

Именно на украшения стоит обратить особо пристальное внимание, уверены cosmopolitan.com.

Топ-5: заколки, бусы, банты и другие аксессуары для волос, которые станут хитами в 2022 (фото)Без украшений в 2022 – никуда! (фото: instagram.com/justinemarjan)

Топ-5 аксессуаров, которые в 2022 будут на пике популярности

  • Монохромные заколки

Укладка сезона: немного растрепанный пучок волос, а сверху – множество монохромных заколок. Ярко и стильно, кстати, аксессуары не обязательно должны перекликаться по цвету с одеждой.

Топ-5: заколки, бусы, банты и другие аксессуары для волос, которые станут хитами в 2022 (фото)

Топ-5: заколки, бусы, банты и другие аксессуары для волос, которые станут хитами в 2022 (фото)

Ярко (фото: instagram.com/justinemarjan)

  • Украшения в виде жемчужины

До лета и отпуска еще далеко, но морская эстетика начнет манить уже с марта. Золотые ракушки с жемчужиной внутри, на показах такое украшение использовали и на длинных, и на коротких волосах, с прической и без.

Топ-5: заколки, бусы, банты и другие аксессуары для волос, которые станут хитами в 2022 (фото)Топ-5: заколки, бусы, банты и другие аксессуары для волос, которые станут хитами в 2022 (фото)

Жемчуг (фото: instagram.com/bumbleandbumble)

  • Бант для волос

Особенно приветствуются белые банты-резинки, банты с флористическим дизайном, а также аксессуары простой пастельной расцветки, такие и вовсе обещают мелькать весной-летом и тут, и там. Если бант впишется в ваш стиль, то, считайте, вы уже в тренде.

  • Заколки с кристаллами

Еще один тренд: модели на показах носили такие аксессуары вместе с тугим низким пучком. Массивными заколками с кристаллами дизайнеры предлагают закалывать волосы набок. Да, вам не показалось, мода на косой пробор тоже вернется.

Топ-5: заколки, бусы, банты и другие аксессуары для волос, которые станут хитами в 2022 (фото)

Кристаллы (фото: instagram.com/tomfordbeauty)

  • Бисер и бусы

Ностальгия по 90-м проявится в виде множества разноцветных косичек и бисера с бусами в волосах, а еще - в задорных французских завитках. Наслаждаемся!

Топ-5: заколки, бусы, банты и другие аксессуары для волос, которые станут хитами в 2022 (фото)Ностальгия по 90-м (фото: instagram.com/jeremyscott)

Раньше стилист показала самые модные сумки на 2022 год.

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