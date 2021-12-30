Топ-5: заколки, бусы, банты и другие аксессуары для волос, которые станут хитами в 2022 (фото)
На дворе зима, все кутаются в шарфы и греются в шапках... Какая там укладка для волос?! Но дизайнеры напоминают: наступит весна! Так что самое время присмотреться к яркими аксессуарами, которые в 2022 станут настоящими хитами!
Какие тренды в укладке волос в новом году будут в топах, стало известно еще на модных показах весна-лето 2022: эстетика 90-х, множество аксессуаров и ярких фишек.
Именно на украшения стоит обратить особо пристальное внимание, уверены cosmopolitan.com.
Без украшений в 2022 – никуда! (фото: instagram.com/justinemarjan)
Топ-5 аксессуаров, которые в 2022 будут на пике популярности
- Монохромные заколки
Укладка сезона: немного растрепанный пучок волос, а сверху – множество монохромных заколок. Ярко и стильно, кстати, аксессуары не обязательно должны перекликаться по цвету с одеждой.
Ярко (фото: instagram.com/justinemarjan)
- Украшения в виде жемчужины
До лета и отпуска еще далеко, но морская эстетика начнет манить уже с марта. Золотые ракушки с жемчужиной внутри, на показах такое украшение использовали и на длинных, и на коротких волосах, с прической и без.
Жемчуг (фото: instagram.com/bumbleandbumble)
- Бант для волос
Особенно приветствуются белые банты-резинки, банты с флористическим дизайном, а также аксессуары простой пастельной расцветки, такие и вовсе обещают мелькать весной-летом и тут, и там. Если бант впишется в ваш стиль, то, считайте, вы уже в тренде.
- Заколки с кристаллами
Еще один тренд: модели на показах носили такие аксессуары вместе с тугим низким пучком. Массивными заколками с кристаллами дизайнеры предлагают закалывать волосы набок. Да, вам не показалось, мода на косой пробор тоже вернется.
Кристаллы (фото: instagram.com/tomfordbeauty)
- Бисер и бусы
Ностальгия по 90-м проявится в виде множества разноцветных косичек и бисера с бусами в волосах, а еще - в задорных французских завитках. Наслаждаемся!
Ностальгия по 90-м (фото: instagram.com/jeremyscott)
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