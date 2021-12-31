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Тренди 2022: топ-7 зимових речей, які легко зроблять вас найстильнішою в офісі

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П'ятниця 31 грудня 2021 19:09
Тренди 2022: топ-7 зимових речей, які легко зроблять вас найстильнішою в офісі Що вдягнути в офіс (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Настали холоди – і гарно одягатися вже немає жодного настрою? Лінь підбирати один під однен чотири шари одягу, намагаючись зробити цей лук стильним? За довгі локдауни взагалі розучилися поєднувати речі і вбиратися?

Спокійно: дизайнери створили прості речі, в яких легко знову відчути себе шикарною дівчиною свого офісу! До речі, це вбрання підійде і для офісу, і для напою після роботи з колегами, радить cosmopolitan.com. А ще вони – у трендах нового, 2022, року.

Тренди 2022: топ-7 зимових речей, які легко зроблять вас найстильнішою в офісіЗима красі не завада! (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ-7 речей для офісу взимку

  • Штани-палаццо з широкими штанинами

Ці надширокі штани самі по собі мають таку індивідуальність, що можна просто об'єднати їх в одному луці з каблуками та боді – і все готово! Додайте ефектне кольє, якщо збираєтеся вразити когось наповал.

Тренди 2022: топ-7 зимових речей, які легко зроблять вас найстильнішою в офісіБрюки (фото: Amazon)

  • Светр + шорти

Зверху: сорочка на ґудзиках під в'язаний светр із круглим вирізом – це вже вишукано! Знизу: чорні штани (можна шорти) та лофери, вуаля! - від вас не можна відвести погляду!

Тренди 2022: топ-7 зимових речей, які легко зроблять вас найстильнішою в офісі

Шорти зі светром (фото: Everlane)

  • Піджак із відкритою передньою частиною

Кардиган з відкритим передом, поверх простої майки або футболки чудово виглядає з темними брюками, ботильйонами та чорною сумочкою. Додайте кілька золотих сережок і намиста, щоб надати образу гламуру.

Тренди 2022: топ-7 зимових речей, які легко зроблять вас найстильнішою в офісі

Піджак (фото: Amazon)

  • Вільна "сорочка бойфренда"

У кожної у шафі має бути хоча б одна якісна сорочка, яка на розмір-другий більша, ніж треба, ніби з чоловічого плеча. Ви можете носити їх таку під светр або надіти поверх улюблених джинсів, як класичне офісне вбрання.

Тренди 2022: топ-7 зимових речей, які легко зроблять вас найстильнішою в офісі

Сорочка (фото: Revolve)

  • Міні-сукня з леопардовим принтом та довгими рукавами

Така сукня хоч і міні, але все ще цілком доречна для офісу: носити можна з чоботями по коліно, чорними колготками та парою ніжних прикрас.

Тренди 2022: топ-7 зимових речей, які легко зроблять вас найстильнішою в офісі

Плаття (фото: Amazon)

  • Боді

Чи носите ви його з плісированими вовняними брюками та шкіряними мюлями або з парою розкльошених джинсів та черевиків, це боді з вирізом зробить вас королевою офісу.

Тренди 2022: топ-7 зимових речей, які легко зроблять вас найстильнішою в офісіБоді (фото: Amazon)

  • Сукня-худі з капюшоном

Валяна сукня з вовни та кашеміру з капюшоном не може бути стильною? Може, ще як! Вибирайте модель в обтяжку та носіть з грубими черевиками.

Тренди 2022: топ-7 зимових речей, які легко зроблять вас найстильнішою в офісі

Плаття-худі (фото: Amazon)

Раніше стилісти показали аксесуари для волосся, які потрібні у 2022 році кожній.

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