Тренди 2022: топ-7 зимових речей, які легко зроблять вас найстильнішою в офісі

Настали холоди – і гарно одягатися вже немає жодного настрою? Лінь підбирати один під однен чотири шари одягу, намагаючись зробити цей лук стильним? За довгі локдауни взагалі розучилися поєднувати речі і вбиратися?

Спокійно: дизайнери створили прості речі, в яких легко знову відчути себе шикарною дівчиною свого офісу! До речі, це вбрання підійде і для офісу, і для напою після роботи з колегами, радить cosmopolitan.com . А ще вони – у трендах нового, 2022, року.

Зима красі не завада! (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ-7 речей для офісу взимку

Штани-палаццо з широкими штанинами

Ці надширокі штани самі по собі мають таку індивідуальність, що можна просто об'єднати їх в одному луці з каблуками та боді – і все готово! Додайте ефектне кольє, якщо збираєтеся вразити когось наповал.

Брюки (фото: Amazon)

Светр + шорти

Зверху: сорочка на ґудзиках під в'язаний светр із круглим вирізом – це вже вишукано! Знизу: чорні штани (можна шорти) та лофери, вуаля! - від вас не можна відвести погляду!

Шорти зі светром (фото: Everlane)

Піджак із відкритою передньою частиною

Кардиган з відкритим передом, поверх простої майки або футболки чудово виглядає з темними брюками, ботильйонами та чорною сумочкою. Додайте кілька золотих сережок і намиста, щоб надати образу гламуру.

Піджак (фото: Amazon)

Вільна "сорочка бойфренда"

У кожної у шафі має бути хоча б одна якісна сорочка, яка на розмір-другий більша, ніж треба, ніби з чоловічого плеча. Ви можете носити їх таку під светр або надіти поверх улюблених джинсів, як класичне офісне вбрання.

Сорочка (фото: Revolve)

Міні-сукня з леопардовим принтом та довгими рукавами

Така сукня хоч і міні, але все ще цілком доречна для офісу: носити можна з чоботями по коліно, чорними колготками та парою ніжних прикрас.

Плаття (фото: Amazon)

Боді

Чи носите ви його з плісированими вовняними брюками та шкіряними мюлями або з парою розкльошених джинсів та черевиків, це боді з вирізом зробить вас королевою офісу.

Боді (фото: Amazon)

Сукня-худі з капюшоном

Валяна сукня з вовни та кашеміру з капюшоном не може бути стильною? Може, ще як! Вибирайте модель в обтяжку та носіть з грубими черевиками.

Плаття-худі (фото: Amazon)