Тренды 2022: топ-7 зимних вещей, которые легко сделают вас самой стильной в офисе

Зима красоте не помеха! (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ-7 вещей для офиса зимой

Брюки-палаццо с широкими штанинами

Эти сверхширокие штаны сами по себе обладают такой индивидуальностью, что можно просто объединить их в одном луке с каблуками и боди – и все готово! Добавьте эффектное колье, если собираетесь кого-то сразить наповал.

Брюки (фото: Amazon)

Свитер плюс шорты

Сверху: рубашка на пуговицах под вязаный свитер с круглым вырезом – это уже изысканно! Снизу: черные брюки (можно шорты) и лоферы, вуаля! – от вас нельзя отвести взгляда!

Шорты со свитером (фото: Everlane)

Пиджак с открытой передней частью

Кардиган с открытым передом, поверх простой майки или футболки отлично смотрится с темными брюками, ботильонами и черной сумочкой. Добавьте несколько золотых серег-колец и ожерелий, чтобы придать образу гламура.

Пиджак (фото: Amazon)

Свободная "рубашка бойфренда"

У каждого в шкафу должна быть хотя бы одна качественная рубашка, которая на размер-другой больше, чем надо, будто с мужского плеча. Вы можете носить их такую под свитер или надеть поверх любимых джинсов в качестве классического офисного наряда.

Рубашка (фото: Revolve)

Мини-платье с леопардовым принтом и длинными рукавам

Такое платье хоть и мини, но все вполне уместно для офиса: носить можно с сапогами по колено, черными колготками и парой нежных украшений.

Платье (фото: Amazon)

Боди из стрейч-джерси

Носите ли вы его с плиссированными шерстяными брюками и кожаными мюлями или с парой расклешенных джинсов и ботинок, это боди с вырезом сделает вас королевой офиса.

Боди (фото: Amazon)

Платье-худи с капюшоном

Валяное платье из шерсти и кашемира с капюшоном не может быть стильным? Может, еще как! Выбирайте модель в обтяжку и носите с грубыми ботинками.

Платье-худи (фото: Amazon)