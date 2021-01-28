Королева подиума: 50-летняя Наоми Кэмпбелл покорила Париж неувядающей красотой

Наоми Кэмпбелл стала еще одной звездой показа Fendi, который состоялся 27-го января в Париже на Неделе высокой моды. Звезда вышла на подиум в закрытом платье с фантазийным узором, дополненным длинным шлейфом. Лук завершали крупные аксессуары в волосах и яркий макияж. Наоми в который раз доказала, что ее не зря называют живой легендой и королевой подиума.

Наоми на показе (фото: instagram.com/naomi)

Сама Наоми поделилась с фолловерами своим новым выходом и поблагодарила за возможность стать частью такого события.

"Спасибо @mrkimjones @silviaventurinifendi и команде @fendi за то, что позволили мне стать частью вашей Ethereal Fantasy!! На вашем первом показе Fendi Couture", - написала модель и отметила всех причастных к созданию данного подиумного лука.

Наоми все так же прекрасна (фото: instagram.com/naomi)

"Королева", "Удивительно хороша", "Лучшая всегда", "Это невероятная красота", "Абсолютная красота", - комментируют пост 50-летней знаменитости фолловеры.

Ранее Наоми Кэмпбелл, которая ведет активно не только соцсети, но и свой YouTube-канал, записала видео с фитнес-занятия со своим тренером. Модель показала самые простые и доступные упражнения, которые могут брать на вооружение все, кто мечтает иметь стройную фигуру.