Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

Вы до сих пор думаете, что белая рубашка - это must have в женском гардеробе? На самом деле, не совсем так: хоть какая-нибудь рубашка - must have в женском гардеробе!
Об этом в своем Instagram заявила стилистка Зоя Панина.
Рубашка - это палочка-выручалочка, которая всегда придет на выручку, когда вам совершенно не хочется думать, что надеть. Если хотите совершить инвестицию в свой гардероб - купите рубашку. Это одновременно и база, и яркий акцент ваших образов.
Для каждого женского гардероба найдется своя рубашка. Давайте разбирать на примерах, какие модели будут особенно популярными летом 2021.
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Трендовые рубашки (фото: instagram.com/ya_zoya_)