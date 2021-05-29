Шкіряна і гіпероб'емна: стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021

Ви досі думаєте, що біла сорочка - це must have в жіночому гардеробі? Насправді, не зовсім так: хоч якась сорочка - must have в жіночому гардеробі!
Про це у своєму Instagram заявила стилістка Зоя Паніна.
Сорочка - це паличка-виручалочка, яка завжди прийде на виручку, коли вам абсолютно не хочеться думати, що надіти. Якщо хочете зробити інвестицію в свій гардероб - купіть сорочку. Це одночасно і база, і яскравий акцент ваших образів.
Для кожного жіночого гардеробу знайдеться своя сорочка. Давайте розбирати на прикладах, які моделі будуть особливо популярними влітку 2021.
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Трендові сорочки (фото: instagram.com/ya_zoya_)