Кожаная, шелковая, в клетку: Андрей Тан рассказал, какие юбки модно носить этой зимой

Украинский дизайнер Андрей Тан уже показал на конкретных примерах, какие свитера стоит носить зимой 2020/21, а какие лучше оставить в прошлых сезонах.

А вот какую юбку выбрать? Оказывается, на все, что висит в магазинах, стоит внимания и уж тем более покупки. В своем микроблоге дизайнер показал на конкретных примерах, каким моделям "дать зеленый" свет, а каким "красный".

"Как дизайнер, свою первую юбку я сшил в 10 лет на курсе кроя и шитья. Как сейчас помню, это была юбка “Татьянка” на кокетке для моей сестры. Вообще, я за женственность, стиль и красоту. А юбка - это как раз три в одном! Ну и конечно же, это магнит для мужских взглядов.

Какую юбку выбрать этой зимой?

Кожаную

Короткая кожаная юбка сыграет с вами злую шутку. А вот длина миди универсальна и практична. Уверяю: без нее вам нельзя выходить из дома!

Шелковую

Использовать этот элемент гардероба можно не только летом! Шелк круто смотрится с шерстяным свитером за счет игры фактур. Вот только длина и крой шелковой юбки не должны напоминать вашу ночную рубашку.

В клетку

Это просто фаворит этой зимы! Так как вариантов клетки просто масса, вы обязаны выбрать тот, который поможет продемонстрировать вашу персоналити.

Трикотажную

Она универсальная: ее легко вписать в базовый гардероб и сочетать как с офисными рубашками, так и с гольфами с высоким воротом. Только откажитесь от слишком тонкого трикотажа, он будет создавать некрасивые складки.

Плиссе

Складки в этой юбке компенсируют отсутствие талии. В комплектах тотал лук она добавит контраста фактурам. Скажите "нет" некрасивым обтягивающим резинкам и странным блестящим тканям!", - посоветовал Андре.

Андре Тан считает, что юбка - это женственно (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

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