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Яркий гардероб на осень: дизайнер Андре Тан научил составлять эффектные сезонные луки

Новина українською → Понедельник 02 ноября 2020 17:38
Яркий гардероб на осень: дизайнер Андре Тан научил составлять эффектные сезонные луки Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Стилист дал советы, как внести краски в привычный осенний гардероб

Спасаемся от осенней хандры. Осенние луки, как правило выполнены в темных тонах, но так хочется всплеска цвета в пасмурные дни! Как правильно добавить красок и оживить осенние луки рассказал в Instagram дизайнер Андре Тан.

Начните с малого!

Вам не надоело из года в год покупать только черную сумку? Как насчет яркого акцента? Для начала подберите одежду нейтральных оттенков, а потом дополните образ яркой сумочкой. Когда “войдете во вкус”, даже не заметите, как черные аксессуары исчезнут навсегда.

Яркий гардероб на осень: дизайнер Андре Тан научил составлять эффектные сезонные луки

Черный не равно практичный

Вернемся к предыдущему пункту. То же самое в обуви: люди боятся покупать не черную обувь. Почему вы считаете только этот цвет универсальным? Присмотритесь к темно-зеленому, коричневому или хотя бы к графитовому.

Яркий гардероб на осень: дизайнер Андре Тан научил составлять эффектные сезонные луки

А вы знаете вещь универсальней темных джинсов?

Вам будет легко комбинировать кожаные цветные брюки пастельных оттенков (лиловый, песочный, бледно-желтый, розовый, мятный или голубой) со свитерами крупной вязки, водолазками и рубашками. Главное правило: забудьте о черном цвете.

Яркий гардероб на осень: дизайнер Андре Тан научил составлять эффектные сезонные луки

Колготки — полноценный элемент образа

Замените черный цвет в плотных колготках на цвет капучино. А также примерьте капроновые колготы с узорами или схемами. Будьте внимательны, иногда стилистические колготки добавляют тяжесть образу.

Яркий гардероб на осень: дизайнер Андре Тан научил составлять эффектные сезонные луки

Полюбите принты

Ваш черный монолук развеселит клетка или горох! Попробуйте обыграть принт, подобрав в тон одного из его цветов сумочку.

Напомним, что ранее стилист Полина Рыжова рассказала, как сделать осенний лук более интересным.

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