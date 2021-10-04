UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кожаные панамы, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осень

Автор: Татьяна Турчаникова

Любители шляп, шапок, платков, беретов и всех остальных головных уборов, настало ваше время! А те, кто считают, что им не идут никакие аксессуары, просто не видели подборки на этот сезон.

Стилист Зоя Панина в своем Instagram показала, какие головные уборы стоит выбирать на осень-зиму 2021-22.

Стильно и ярко! (фото: instagram.com/josephineskriver)

Модные шапки на осень 2021: стильно и не стильно

  • Шапка с помпоном должна быть минималистичной и лаконичной.

  • Береты - вечная классика, кожаные и стеганые варианты - в тренде.

  • Стеганые и кожаные панамы - чтобы любимый летний аксессуар не отпускать на долгий сезон, а продолжать его носить даже зимой.

  • Кепи и фкражки, чалма их кожи и ткани - если хочется чего-то необычного.

  • Ушанки - дутые, флисовые, из искусственного меха.

  • Косынки и платки - от шелковых до "утепленных" вариантов.

  • Шапка-бини - на пике популярности.

  • Трикотажный капюшон, тренд на любителя.

Какую шапку выбрать на осень и зиму (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше Андре Тан рассказал, как выгодно подчеркнуть фигуру девушкам плюс сайз этой осенью.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды