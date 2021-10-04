Кожаные панамы, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осень
Любители шляп, шапок, платков, беретов и всех остальных головных уборов, настало ваше время! А те, кто считают, что им не идут никакие аксессуары, просто не видели подборки на этот сезон.
Стилист Зоя Панина в своем Instagram показала, какие головные уборы стоит выбирать на осень-зиму 2021-22.
Стильно и ярко! (фото: instagram.com/josephineskriver)
Модные шапки на осень 2021: стильно и не стильно
- Шапка с помпоном должна быть минималистичной и лаконичной.
- Береты - вечная классика, кожаные и стеганые варианты - в тренде.
- Стеганые и кожаные панамы - чтобы любимый летний аксессуар не отпускать на долгий сезон, а продолжать его носить даже зимой.
- Кепи и фкражки, чалма их кожи и ткани - если хочется чего-то необычного.
- Ушанки - дутые, флисовые, из искусственного меха.
- Косынки и платки - от шелковых до "утепленных" вариантов.
- Шапка-бини - на пике популярности.
- Трикотажный капюшон, тренд на любителя.
Какую шапку выбрать на осень и зиму (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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