Шкіряні панами, трикотажні капюшони: стиліст показала топ стильних головних уборів на осінь
Любителі капелюхів, шапок, хусток, беретів і всіх інших головних уборів, настав ваш час! А ті, хто вважають, що їм не йдуть ніякі аксесуари, просто не бачили добірки на цей сезон.
Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram показала, які головні убори варто вибирати на осінь-зиму 2021-22.
Стильно і яскраво! (фото: instagram.com/josephineskriver)
Модні шапки на осінь 2021: стильно і не стильно
- Шапка з помпоном повинна бути мінімалістичною і лаконічною.
- Берети - вічна класика, шкіряні і стьобані варіанти - в тренді.
- Стьобані і шкіряні панами - щоб улюблений літній аксесуар не відпускати на довгий сезон, а продовжувати його носити навіть взимку.
- Кепі і фкражкі, чалма їх шкіри і тканини - якщо хочеться чогось незвичайного.
- Вушанки - дуті, флісові, зі штучного хутра.
- Косинки і хустки - від шовкових до "утеплених" варіантів.
- Шапка-біні - на піку популярності.
- Трикотажний капюшон, тренд на любителя.
Яку шапку вибрати на осінь і зиму (фото: instagram.com/ya_zoya_)