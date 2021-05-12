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Кожаный пиджак и кроп-топ: Хейли Бибер показала ультрамодный кэжуал-образ на лето

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США, Среда 12 мая 2021 21:20
Кожаный пиджак и кроп-топ: Хейли Бибер показала ультрамодный кэжуал-образ на лето Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Lite

Хейли Бибер продолжает экспериментировать со стилем. В этот раз она решила отправиться на встречу в образе, в котором соединила несколько модных тенденций и направлений.

Девушка показала лук в сториз своего блога.

Хейли Бибер надела белые брюки и кроп-топ, оголивший живот. А сверху накинула пиджак из черной кожи, словно на пару размеров больше. Белые кеды, узкие солнцезащитные очки, небольшая лаконичная сумка и мелкие серьги - остальные составляющие как всегда безупречного аутфита. Молодая супруга Джастина Бибера собрала волосы в пучок на затылке и сделала легкий натуральный мейк-ап. В таком наряде она отправилась на встречу, заодно вызвав море восторгов в сети.

Кожаный пиджак и кроп-топ: Хейли Бибер показала ультрамодный кэжуал-образ на летоКожаный пиджак и кроп-топ: Хейли Бибер показала ультрамодный кэжуал-образ на лето

Хейли Бибер в новом образе (фото: instagram.com/haileybieber)

К слову, Хейли сейчас менее активна в своем блоге. И объяснила свою позицию в одном из интервью. Так, девушка старается оградить себя от хейта, который сопровождает посты всех знаменитостей.

"Если говорить о социальных сетях, то я определенно прошла через множество сравнений. Сравнивая себя с другими людьми, я думала, что мне тоже нужно иметь такое тело, чтобы чувствовать себя хорошо. Это может быть такая черная дыра, в которую вы попадете, и это происходит так быстро и легко. Но реальность такова, что люди большую часть времени демонстрируют лучшие стороны и скрывают остальное в социальных сетях. Вы видите лишь очень небольшую часть того, что этот человек позволяет видеть миру", - сказала она.

Ранее Хейли Бибер продемонстрировала стильный и дерзкий лук для эффектного выхода в свет.

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