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Всего одна деталь: Хейли Бибер показала, как сделать базовый образ модным

Новина українською → Лос-Анджелес, Четверг 22 апреля 2021 18:35
Всего одна деталь: Хейли Бибер показала, как сделать базовый образ модным Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Lite

Хейли Бибер показала новый стильный образ в приглушенных бежевых оттенках. И снабдила его яркой изюминкой, которая придала ему эффеткную нотку. Берем на заметку!

Папарацци застали жену Джастина Бибера в центре Лос-Анджелеса, когда она направлялась на деловую встречу.

Хейли надела бежевого оттенка брюки Musier Paris стоимостью около $190, расклешенные от колена, а также приталенный пиджак-оверсайз в клетку от Magda Butrym, который можно приобрести примерно за $1500 долларов. Но соединение бюджетных вещей с дорогими - не главная изюминка.

Всего одна деталь: Хейли Бибер показала, как сделать базовый образ моднымВсего одна деталь: Хейли Бибер показала, как сделать базовый образ модным

Хейли Бибер в новом образе (фото: скрин instagram.com/harpersbazaarukraine)

Ею стали яркие детали, которые мгновенно "скучный" деловой образ превратили в яркий и эффектный. Хейли подобрала к базовым вещам контрастные голубые туфли Amina Muaddi на необычном каблуке и трендовый клатч Bottega Veneta им в тон. Получилось невероятно стильно!

Как всегда, девушка не забыла про аксессуары, стильную укладку и макияж. Бибер продумала все детали образа, вызвав в сети настоящий ажиотаж. Фото красавицы облетели все модные порталы, вызвав восхищение фанатов по всему миру.

Ранее Хейли Бибер отправилась на свадьбу друга в маленьком черном платье, подчеркнув стройную фигуру.

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