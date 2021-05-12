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Шкіряний піджак і кроп-топ: Хейлі Бібер показала ультрамодний кежуал-образ на літо

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США, Середа 12 травня 2021 21:20
Шкіряний піджак і кроп-топ: Хейлі Бібер показала ультрамодний кежуал-образ на літо Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Lite

Хейлі Бібер продовжує експериментувати зі стилем. Цього разу вона вирішила вирушити на зустріч в образі, в якому поєднала кілька модних тенденцій і напрямків.

Дівчина показала лук в сторіз свого блогу.

Хейлі Бібер одягла білі штани і кроп-топ, що оголив живіт. А зверху накинула піджак з чорної шкіри, немов на пару розмірів більше. Білі кеди, вузькі сонцезахисні окуляри, невелика лаконічна сумка і дрібні сережки - інші складові як завжди бездоганного аутфіта. Молода дружина Джастіна Бібера зібрала волосся в пучок на потилиці і зробила легкий натуральний мейк-ап. У такому вбранні вона вирушила на зустріч, заодно викликавши море захоплень в мережі.

Шкіряний піджак і кроп-топ: Хейлі Бібер показала ультрамодний кежуал-образ на літоШкіряний піджак і кроп-топ: Хейлі Бібер показала ультрамодний кежуал-образ на літо

Хейлі Бібер в новому образі (фото: instagram.com/haileybieber)

До слова, Хейлі зараз менш активна в своєму блозі. І пояснила свою позицію в одному з інтерв'ю. Так, дівчина намагається захистити себе від хейта, який супроводжує пости всіх знаменитостей.

"Якщо говорити про соціальні мережі, то я безумовно пройшла через безліч порівнянь. Порівнюючи себе з іншими людьми, я думала, що мені теж потрібно мати таке тіло, щоб відчувати себе добре. Це може бути така чорна діра, в яку ви потрапите, і це відбувається так швидко і легко. Але реальність полягає в тому, що люди більшу частину часу демонструють кращі сторони та приховують решту в соціальних мережах. Ви бачите лише дуже невелику частину того, що ця людина дозволяє бачити світу", - сказала вона.

Раніше Хейлі Бібер продемонструвала стильний і зухвалий лук для ефектного виходу в світ.

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