Шкіряний піджак і кроп-топ: Хейлі Бібер показала ультрамодний кежуал-образ на літо

Хейлі Бібер продовжує експериментувати зі стилем. Цього разу вона вирішила вирушити на зустріч в образі, в якому поєднала кілька модних тенденцій і напрямків.

Хейлі Бібер одягла білі штани і кроп-топ, що оголив живіт. А зверху накинула піджак з чорної шкіри, немов на пару розмірів більше. Білі кеди, вузькі сонцезахисні окуляри, невелика лаконічна сумка і дрібні сережки - інші складові як завжди бездоганного аутфіта. Молода дружина Джастіна Бібера зібрала волосся в пучок на потилиці і зробила легкий натуральний мейк-ап. У такому вбранні вона вирушила на зустріч, заодно викликавши море захоплень в мережі.

Хейлі Бібер в новому образі (фото: instagram.com/haileybieber)

До слова, Хейлі зараз менш активна в своєму блозі. І пояснила свою позицію в одному з інтерв'ю. Так, дівчина намагається захистити себе від хейта, який супроводжує пости всіх знаменитостей.

"Якщо говорити про соціальні мережі, то я безумовно пройшла через безліч порівнянь. Порівнюючи себе з іншими людьми, я думала, що мені теж потрібно мати таке тіло, щоб відчувати себе добре. Це може бути така чорна діра, в яку ви потрапите, і це відбувається так швидко і легко. Але реальність полягає в тому, що люди більшу частину часу демонструють кращі сторони та приховують решту в соціальних мережах. Ви бачите лише дуже невелику частину того, що ця людина дозволяє бачити світу", - сказала вона.