Кожаный пиджак и кроп-топ: Хейли Бибер показала ультрамодный кэжуал-образ на лето

Хейли Бибер надела белые брюки и кроп-топ, оголивший живот. А сверху накинула пиджак из черной кожи, словно на пару размеров больше. Белые кеды, узкие солнцезащитные очки, небольшая лаконичная сумка и мелкие серьги - остальные составляющие как всегда безупречного аутфита. Молодая супруга Джастина Бибера собрала волосы в пучок на затылке и сделала легкий натуральный мейк-ап. В таком наряде она отправилась на встречу, заодно вызвав море восторгов в сети.

Хейли Бибер в новом образе (фото: instagram.com/haileybieber)

К слову, Хейли сейчас менее активна в своем блоге. И объяснила свою позицию в одном из интервью. Так, девушка старается оградить себя от хейта, который сопровождает посты всех знаменитостей.

"Если говорить о социальных сетях, то я определенно прошла через множество сравнений. Сравнивая себя с другими людьми, я думала, что мне тоже нужно иметь такое тело, чтобы чувствовать себя хорошо. Это может быть такая черная дыра, в которую вы попадете, и это происходит так быстро и легко. Но реальность такова, что люди большую часть времени демонстрируют лучшие стороны и скрывают остальное в социальных сетях. Вы видите лишь очень небольшую часть того, что этот человек позволяет видеть миру", - сказала она.