UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Все красивее: 63-летняя Шэрон Стоун в облегающем платье блистает в Монако

Автор: RBC.UA

Голливудская звезда и главный секс-символ мирового кинематографа - Шэрон Стоун - посетила премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде в Монако.

Фото с события звезда запостила в своем блоге сети Instagram.

Актриса пришла на премьеру в серебристом платье чуть ниже колен от Dolce&Gabbana, сшитом из переливающейся ткани. Оно облегало по-прежнему стройную фигуру звезды по всей длине и сделало образ Шэрон блистательным во всех смыслах. Дополнили наряд массивные серьги-кольца, крупное кольцо с зеленым камнем, серебристый клатч с узорами в одной руке и белая крошечная сумочка - в другой. Актрисе сделали небрежную укладку и яркий макияж.

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone; instagram.com/paris_libby)

Шэрон с удовольствием позировала на красной дорожке события и просто светилась от счастья. Звезда выглядела столь роскошно, что фанаты не могли сдерживать своих эмоций. Они оставили под постом Стоун много приятных слов и восхищенных комментариев.

Напомним, ранее на премьере фильма побывала Кейт Миддлтон. Герцогиня буквально затмила всех своим сияющим образом.

Также ранее Шэрон Стоун в облегающем платье с хищным принтом взорвала сеть.

Читайте LITE в Google News
Шэрон СтоунШоу-бизнесМодные тренды