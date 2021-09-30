Все красивее: 63-летняя Шэрон Стоун в облегающем платье блистает в Монако

Актриса пришла на премьеру в серебристом платье чуть ниже колен от Dolce&Gabbana, сшитом из переливающейся ткани. Оно облегало по-прежнему стройную фигуру звезды по всей длине и сделало образ Шэрон блистательным во всех смыслах. Дополнили наряд массивные серьги-кольца, крупное кольцо с зеленым камнем, серебристый клатч с узорами в одной руке и белая крошечная сумочка - в другой. Актрисе сделали небрежную укладку и яркий макияж.

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone; instagram.com/paris_libby)

Шэрон с удовольствием позировала на красной дорожке события и просто светилась от счастья. Звезда выглядела столь роскошно, что фанаты не могли сдерживать своих эмоций. Они оставили под постом Стоун много приятных слов и восхищенных комментариев.