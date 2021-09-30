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Все красивіше: 63-річна Шерон Стоун в облягаючому платті блищить в Монако

Автор: RBC.UA

Голлівудська зірка і головний секс-символ світового кінематографа - Шерон Стоун - відвідала прем'єру нового фільму про Джеймса Бонда в Монако.

Фото з події зірка запостила у своєму блозі мережі Instagram.

Актриса прийшла на прем'єру в сріблястій сукні трохи нижче колін від Dolce&Gabbana, зшитій з тканини, що переливається. Вона облягала як і раніше струнку фігуру зірки по всій довжині і зробила образ Шерон блискучим у всіх сенсах. Доповнили вбрання масивні сережки-кільця, велике кільце з зеленим каменем, сріблястий клатч з візерунками в одній руці і біла крихітна сумочка - в іншій. Актрисі зробили недбалу укладку і яскравий макіяж.

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone; instagram.com/paris_libby)

Шерон із задоволенням позувала на червоній доріжці події і просто світилася від щастя. Зірка виглядала настільки розкішно, що фанати не могли стримувати своїх емоцій. Вони залишили під постом Стоун багато приємних слів і захоплених коментарів.

Нагадаємо, раніше на прем'єрі фільму побувала Кейт Міддлтон. Герцогиня буквально затьмарила всіх своїм сяючим образом.

Також раніше Шерон Стоун в облягаючому платті з хижим принтом підірвала мережу.

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