Все красивіше: 63-річна Шерон Стоун в облягаючому платті блищить в Монако

Голлівудська зірка і головний секс-символ світового кінематографа - Шерон Стоун - відвідала прем'єру нового фільму про Джеймса Бонда в Монако.
Фото з події зірка запостила у своєму блозі мережі Instagram.
Актриса прийшла на прем'єру в сріблястій сукні трохи нижче колін від Dolce&Gabbana, зшитій з тканини, що переливається. Вона облягала як і раніше струнку фігуру зірки по всій довжині і зробила образ Шерон блискучим у всіх сенсах. Доповнили вбрання масивні сережки-кільця, велике кільце з зеленим каменем, сріблястий клатч з візерунками в одній руці і біла крихітна сумочка - в іншій. Актрисі зробили недбалу укладку і яскравий макіяж.
Шерон із задоволенням позувала на червоній доріжці події і просто світилася від щастя. Зірка виглядала настільки розкішно, що фанати не могли стримувати своїх емоцій. Вони залишили під постом Стоун багато приємних слів і захоплених коментарів.
Нагадаємо, раніше на прем'єрі фільму побувала Кейт Міддлтон. Герцогиня буквально затьмарила всіх своїм сяючим образом.
Також раніше Шерон Стоун в облягаючому платті з хижим принтом підірвала мережу.