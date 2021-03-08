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Красивее с каждым днем: Ким Кардашьян покорила идеальной фигурой в изысканном образе

Автор: Lite

Ким Кардашьян показала новый образ, который подчеркнул ее женственную фигуру.

Фото, которые запостила звезда себе в блог, как обычно, имели необычайный успех.

Лук Ким составили изысканное платье-майка болотного оттенка с камнями на груди, которое облегает фигуру по всей длине. В руках звезда держит сумочку, украшенную крупными камнями, а также серебристые босоножки на высоких каблуках. Завершает образ массивное колье на шее и масса колец с такими же крупными камнями.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Восхитительная!", "Всегда лучшая", "Вау", "Классная", "Огонь", "Ким, это что-то", "Как ты можешь становиться красивее с каждым днем?", "Королева", - пишут ей фанаты.

Наряд от Givenchy Ким примерила в честь нового шоу марки. Ранее свой образ от культового бренда представила и ее младшая сестра, Кайли Дженнер. Она надела мини-платье и ботфорты на плоской подошве розового цвета. Получилось свежо и соблазнительно!

Также мы писали, что Ким показала совершенную фигуру в крошечном бикини шоколадного оттенка.

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Новости Украины модаКим Кардашьян
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