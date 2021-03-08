Красивіша з кожним днем: Кім Кардашьян підкорила ідеальною фігурою у вишуканому образі

Лук Кім склали вишукане плаття-майка болотного відтінку з камінням на грудях, яке облягає фігуру по всій довжині. В руках зірка тримає сумочку, прикрашену великими каменями, а також сріблясті босоніжки на високих підборах. Завершує образ масивне кольє на шиї і маса кілець з такими ж великими каменями.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Чудова!", "Завжди краща", "Вау", "Класна", "Вогонь", "Кім, це щось", "Як ти можеш ставати красивішою з кожним днем?", "Королева", - пишуть їй фанати.

Вбрання від Givenchy Кім приміряла на честь нового шоу марки. Раніше свій образ від культового бренду представила і її молодша сестра Кайлі Дженнер. Вона одягла міні-плаття і ботфорти на плоскій підошві рожевого кольору. Вийшло свіжо і спокусливо!