Не такие, как у бабушки: стилист показала актуальные модели вязаных жилетов в 2021
"Жилет - фу! Делает из девушки бабушку!". Такие реплики пишут стилистам под постами фолловеры. Но есть простые способы не превратиться в стильном жилете "в бабушку".
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.
Девушку в "бабушку" превращает не конкретная вещь, а устаревшие стилизация образа и укладка с макияжем, считает Татьяна.
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⠀Стилист Татьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)
"И, это очень важно, ассоциативный ряд. Сочетание нескольких предметов в образе, которые по отдельности вроде ничего, а вместе вызывают в памяти стереотипный образ", - написала Волкова.
Какие модели жилетов уже не актуальны в 2021
Какие жилеты в тренде в 2021
Жилеты 2021 - не такие, как у бабушки (фото: instagram.com/tatvolkova)
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