Фарби весни: стиліст розповіла, як розставити яскраві акценти в образі

Припустимо, що ви є шанувальником біло-сіро-бежевої гами. Отже, основа вашого гардеробу - приглушені кольори. А по весні захотілося додати фарб. Це можна зробити за допомогою акцентів, додавати аксесуари і таким чином піднімати настрій. Але тут критично розуміти, як працюють кольори, як вони поєднуються. Великий ризик наробити справ і перевантажити образ.

Найкраще яскраві аксесуари виглядають в чорно-біло-синьо-сірих образах. Ось Вам просте правило - ваш образ складається з 1-2 цих кольорів, тоді до них можна додати будь-який яскравий акцент. Який наприклад?

⠀

Яскрава сумка. Більше її ніяк підтримувати не обов'язково. Вона може просто бути.



⠀

Яскраве взуття. Я б радила червоний колір. Вдало буде виглядати в чорних, синіх, білих, сірих образах. З джинсами теж завжди доречно.



⠀

Яскрава помада. Слухайте, як же круто виглядають червоні губи в самому банальному образі з джинсів і білої футболки.



⠀

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Кольорові хустки. Мені ця тема не подобається, дуже вже часто кольоровою хусточкою намагаються розвеселити сумовитий комплект із застарілих речей. Виходить ще гірше. Особливо ось ці 1000 і 1 спосіб пов'язати хустинку. Обережніше з цим.

⠀

Ще важливе! Думайте добре, куди ставите яскравий акцент. Де акцент - там увага. Не хочете привертати до стегон увагу, не носіть яскраву крос-боді. Це як приклад, у всіх зони різні.