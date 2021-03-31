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Красота по наследству: 21-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради снялась в новой откровенной фотосессии

Автор: Lite

Лили-Роуз Депп продолжает покорять модную индустрию. 21-летняя модель и актриса стала героиней нового номера российской версии глянцевого журнала Elle. В съемке она примерила массу откровенных нарядов, показав свои роскошные природные данные.

Снимки Лили-Роуз опубликовала в своем Instagram.

21-летняя дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа уже давно прославилась не меньше родителей. Девушка ходит по подиуму у самых известных дизайнеров, снимается у лучших режиссеров и позирует лучшим фотографам. С возрастом она стала еще больше напоминать внешностью юную Ванессу, а также своего отца. Что, безусловно, на руку как ей, так и постановщикам фотосессий. Новая из них была задумала очень горячей.

Девушка выросла невероятной красавицей (фото: instagram.com/walkerbunting)

В съемке Лили-Роуз позирует в нарядах от культового дома Chanel, лицом которого является уже много лет.

"Это особенное событие - снимать это с моим лучшим другом Elle, сфотографированым моей единственной и неповторимой @walkerbunting!!! Большое спасибо всей команде!!!", - написала звезда у себя в блоге, вызвав в ответ шквал эмоций.

Модель в новой съемке (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

"Это выше, чем восхитительно", "Малышка", "Я просто не могу! Самая потрясающая женщина", "Принцесса!", "Восхитительна", - пишут ей фанаты.

Напомним, в прошлом году Лили-Роуз вышла в свет со своей мамой. Обе они выглядели роскошно и смотрелись, словно подруги.

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