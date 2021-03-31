Краса у спадок: 21-річна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді знялася в новій відвертій фотосесії

21-річна донька Ванесси Параді і Джонні Деппа вже давно прославилася не менше батьків. Дівчина ходить по подіуму у найвідоміших дизайнерів, знімається у кращих режисерів і позує кращим фотографам. З віком вона стала ще більше нагадувати зовнішністю юну Ванессу, а також свого батька. Що, безумовно, на руку як їй, так і постановникам фотосесій. Нова з них задумала була дуже гарячою.

Дівчина виросла неймовірною красунею (фото: instagram.com/walkerbunting)

У зйомці Лілі-Роуз позує в одязі від культового будинку Chanel, обличчям якого є вже багато років.

"Це особлива подія - знімати це з моїм кращим другом Elle, сфотографированым моєю єдиною і неповторною @walkerbunting!!! Велике спасибі всій команді!!!", - написала зірка у себе в блозі, викликавши у відповідь шквал емоцій.

Модель в новій зйомці (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

"Це вище, ніж чудово", "Малятко", "Я просто не можу! Найбільш приголомшлива жінка", "Принцеса!", "Чудова", - пишуть їй фанати.