Красота на все времена: 63-летняя Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для глянца

Шэрон Стоун не устает удивлять. Не так давно звезда "Основного инстинкта" выпустила автобиографическую книгу. "The Beauty of Living Twice" ("Красота двух жизней"), которая увидела свет в марте этого года, открыла много неизвестных и весьма откровенных фактов из жизни звезды.

Здесь есть как рассказы о сексуальных домогательствах со стороны ее родного дедушки, так и разоблачающие моменты со съемок культового фильма.