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Красота на все времена: 63-летняя Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для глянца

Автор: Lite

Шэрон Стоун не устает удивлять. Не так давно звезда "Основного инстинкта" выпустила автобиографическую книгу. "The Beauty of Living Twice" ("Красота двух жизней"), которая увидела свет в марте этого года, открыла много неизвестных и весьма откровенных фактов из жизни звезды.

Здесь есть как рассказы о сексуальных домогательствах со стороны ее родного дедушки, так и разоблачающие моменты со съемок культового фильма.

Теперь же 63-летняя актриса вновь оголилась для глянца. Фото и видео звезды опубликованы в сети Instagram.

Главным лозунгом нового выпуска стало высказывание Шэрон Стоун: "Я счастлива как зрелая женщина и чувствую себя фантастически". И фотосессия, а также съемка с участием звезды тому лучшее доказательство.

Шэрон Стоун на новых обложках (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса позирует в соблазнительных и порой даже вызывающих образах. Для одной обложки она примерила комплект нижнего белья, на второй демонстрирует обнаженное тело, прикрытое частично роскошным тренчем. Стилисты также подобрали ей дерзкий лук "байкерши": Шэрон танцует в косухе, мини-шортах и колготках сеточкой. Звезда явно получила удовольствие от съемок и выглядит счастливой и энергичной.

Актриса покорила фанатов (видео: instagram.com/sharonstone)

В сети ее новая работа вызвала много восторгов. Преданные поклонники просто в восторге от внешнего вида нестареющей звезды, ее харизмы и позитивного настроя.

Ранее Стоун снялась в откровенной фотосессии для L’Officiel Paris.

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Новости Украины молодежьактрисафигураШэрон Стоун
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