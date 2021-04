Краса на всі часи: 63-річна Шерон Стоун знялася напівоголеною для глянцю

Шерон Стоун не втомлюється дивувати. Не так давно зірка "Основного інстинкту" випустила автобіографічну книгу. "The Beauty of Living Twice "("Краса двох життів"), яка побачила світ у березні цього року, відкрила багато невідомих і вельми відвертих фактів з життя зірки.

Тут є як розповіді про сексуальні домагання з боку її рідного дідуся, так і шокуючі моменти зі зйомок культового фільму.