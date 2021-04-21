RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Краса на всі часи: 63-річна Шерон Стоун знялася напівоголеною для глянцю

Автор: Lite

Шерон Стоун не втомлюється дивувати. Не так давно зірка "Основного інстинкту" випустила автобіографічну книгу. "The Beauty of Living Twice "("Краса двох життів"), яка побачила світ у березні цього року, відкрила багато невідомих і вельми відвертих фактів з життя зірки.

Тут є як розповіді про сексуальні домагання з боку її рідного дідуся, так і шокуючі моменти зі зйомок культового фільму.

Тепер же 63-річна актриса знову оголилася для глянцю. Фото і відео зірки опубліковані в мережі Instagram.

Головним гаслом нового випуску стало висловлювання Шерон Стоун: "Я щаслива як зріла жінка і відчуваю себе фантастично". І фотосесія, а також зйомка за участю зірки - тому кращий доказ.

Шерон Стоун на нових обкладинках (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса позує в спокусливих і часом навіть вельми провокучих образах. Для однієї обкладинки вона приміряла комплект нижньої білизни, на другій демонструє оголене тіло, прикрите частково розкішним тренчем. Стилісти також підібрали їй зухвалий лук "байкерші": Шерон танцює в косусі, міні-шортах і колготках сіточкою. Зірка явно отримала задоволення від зйомок і виглядає щасливою і енергійною.

Актриса підкорила фанатів (відео :instagram.com/sharonstone)

У мережі її нова робота викликала багато захоплень. Віддані шанувальники просто в захваті від зовнішнього вигляду нестаріючої зірки, її харизми і позитивного настрою.

Раніше Стоун знялася у відвертій фотосесії для L'officiel Paris.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України молодежьактрисафигураШерон Стоун
Читайте також
Бездоганна краса: Марго Роббі захопила стрункою фігурою в модній зйомці
Вона не змінюється! 46-річна Пенелопа Крус красується на обкладинці глянцю у відвертому вбранні
Прогноз погоди