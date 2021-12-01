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Кристен Стюарт, Дакота Джонсон, Джулианна Мур и другие звезды на Gotham Awards 2021

Автор: Ольга Турчаникова

Вчера вечером в Нью-Йорке состоялась церемония Gotham Awards, где награждаются звезды независимого кино. Титул "Сериал года" забрала "Игра в кальмара".

Лента "Незнакомая дочь" от Мэгги Джилленхол стала главным триумфатором: она победила в номинации "Лучший фильм", "Главный прорыв среди режиссеров", "Лучший сценарий".

Также Оливия Колман получила награду за лучшую главную роль в данном фильме.

Отдельного внимания заслуживает подготовка знаменитостей к очередной красной дорожке. Как известно, звезды не упускают случая блеснуть нарядами.

Самые роскошные образы церемонии показали Кристен Стюарт, Дакота Джонсон, Тесса Томпсон и Джулианна Мур. Звезды "Игры в кальмара" Ли Джон Джэ и Чон Хо Ен также порадовали блистательным выходом. Николас Кейдж с женой появились на красной дорожке в экстравагантных и стильных нарядах. Любуемся и другими гостями вечера.

Кристен Стюарт, Дакота Джонсон, Джулианна Мур (фото: instagram.com/juliannemoore)

Николас Кейдж с женой

Мэгги Джилленхол

Тесса Томпсон

Ли Джон Джэ и Чон Хо Ен

Марли Мэтлин

Также смотрите новый образ Зендаи, которая блистала в платье с золотым "позвоночником" в Париже.

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