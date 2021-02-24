Кроп-топ и длинная юбка: Кайли Дженнер в соблазнительном образе взорвала сеть

Кайли Дженнер в который раз восхитила сеть своей идеальной фигурой, примерив новый соблазнительный наряд. Девушка выбрала свой любимый крой вещей, который помог оголить тело по максимуму.

В своем блоге она выложила сразу несколько снимков с разных ракурсов и просто восхитила фанатов.

Кайли надела крошечный топ, который оголил живот, с длинными рукавами и эффектными вырезами. В дополнение к нему идет юбка также необычного кроя: ассиметричная, с вырезами и высокой посадкой.

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

К наряду Кайли подобрала прозрачные босоножки на высоком каблуке, трендовое колье в виде массивной цепочки, множество колец, в том числе ультрамодные пластиковые, а также солнцезащитные очки.

Отдельного внимания заслуживает и маникюр Кайли. Девушка часто первая демонстрирует, какой цвет и форма ногтей в моде. В этот раз она сделала вариацию френча с жизнерадостными желтым и розовым оттенками. Запоминаем и воплощаем!